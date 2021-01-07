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Как обогащать уран на сковородке

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YLe64uEfpA4
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 13570 11290
    Айва сегодня в 10:13

      Д,б. С. Л.

      1
      1
    • 17464 13136
      Sergeev час назад

        Два дебила это сила. Вообще то обогащают сначала урановую руду и процесс обогащения довольно прост и может утилитарно описываться как обжарка на сковороде. Дальнейшее же технологически сложно и в двух словах не опишешь.

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