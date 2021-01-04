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Ассанжа не выдадут в США

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Британский суд постановил, что Джулиан Ассанж не может быть выдан в США. Во всяком случае пока.
Обвинения в шпионаже и взломе правительственных компьютеров США суд посчитал недостаточным основанием для экстрадиции, ввиду того, что суд акцентировал внимание на медицинских данных о состоянии здоровья Ассанжа.

Основной причиной отказа стало предположение, что в американской тюрьме Ассанж может покончить с собой, а процедуры американской пенитенциарной системы не смогут ему помешать совершить суицид. Поэтому, на основании оценки психического состояния Ассанжа, в выдаче было отказано.

США уже заявили, что данное решение будет оспорено в апелляционном суде. На это американцам дали 15 дней.


Фото отсюда https://www.rt.com/news/511456-assange-extradition-hearing-verdict-announced/

При этом, о прекращении преследования Ассанжа на территории Британии речь не идет.
За разоблачение американских военных преступлений, его еще долго будут третировать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6450143.html
Метки: WikiLeaks, ассанж, Британия, спецслужбы, США
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 15306 12672
    марина 11 мин. назад

      И что Кассад?мир должен от этой новости войти в раж,почувствовать облегчение.На хрен нам Ассанж Кассад,напиши ,что там за налоги в 10 раз превышающие 2020 год начислили малому бизнесу ,а Усманову и остальным +2%.

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