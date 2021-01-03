Очень скоро стало очевидно, что при самом точном следовании всем канонам нашей медицины, невозможно вылечить ни одно хроническое заболевание. В свое время я была очень исполнительным врачом, точно и вовремя проводила диспансеризации, следила за тем, чтобы наши пациенты проходили профилактическое лечение. Но с ужасающей закономерностью «язвенники» приходили с обострениями каждую осень и весну! Если у человека проявлялась бронхиальная астма, то он уже никогда не мог «расстаться» со своим ингалятором.

После окончания медицинского института я длительное время с большим удовольствием работала врачомтерапевтом. Мне всегда, с раннего детства, очень хотелось лечить людей. Но постепенно, по мере накопления опыта, возникало все больше вопросов, все больше сомнений.

Обращаясь к врачу-гомеопату, каждый пациент должен хорошо себе представлять, что гомеопатия – совершенно другой подход к назначению препаратов. В гомеопатии нельзя лечиться, как многие из Вас привыкли, по принципу «помогло соседке», или «посоветовали в аптеке». Гомеопатия воздействует не на симптомы болезни или микробы, а гораздо на более глубоком уровне – на уровне систем саморегуляции организма, и назначить препарат пациенту имеет право лишь высококвалифицированный врач-гомеопат. Популяризация метода гомеопатии привела к опасному заблуждению: не поможет, так хоть не навредит. В неумелых руках гомеопатия может быть очень опасной. И исправить последствия таких назначений бывает сложно даже опытному профессиональному врачу-гомеопату.

Скептики говорят, что гомеопатия помогает лишь тем, кто в нее верит . Гомеопатия не религия, в нее не надо верить, но понимать, что такое лечение у врача-гомеопата, необходимо. Эта лекция адресована пациентам, поэтому постараюсь осветить именно те стороны терапии, которые необходимы для их успешного излечения. Я никому не навязываю свое мнение, хотя длительный врачебный опыт в аллопатической и гомеопатической медицине, считаю, дает мне право делать свои выводы и высказывать свое мнение.



Прозрение у меня произошло, когда пришлось вплотную столкнуться с проблемой лечения рака. Именно тогда стало очевидно, что рак – не заноза, его невозможно вылечить операцией! Мне упорно пытались объяснить, что вырезать матку у женщины с миомой, вырвать гланды у ребенка, удалить две трети желудка у «язвенника» – это значит вылечить.

Но факты – вещь упрямая. У прооперированного ракового больного начинался еще более стремительный рост новых опухолей. Женщина без матки очень скоро приобретала новые, еще более тяжелые заболевания. Пациенты после удаления части желудка становились такими глубокими инвалидами, что это привело к развитию целого направления хирургии – пластическая гастроэнтерология. Удаление гланд привело к росту заболеваемости ревматизмом с приобретенными пороками сердца.

Я много читала, ездила, училась у врачей из разных стран, «школ» и направлений… Вот уже более двадцати лет работаю, применяя гомеопатический метод при лечении своих пациентов и знаю, что с каждым годом интерес к этому методу только растет. Но как предостеречь, научить максимальное число мам, пап, бабушек и дедушек, юношей и девушек жить так, чтобы им никогда не понадобилась помощь врача-гомеопата? К нам обращаются, когда уже официальная медицина не может помочь, но мы знаем, что у нашего пациента никогда не возникло бы то страшное заболевание, которое привело его к гомеопату, если бы…

Вот об этом «если бы» я расскажу каждому из вас, каждому, кто хочет слышать, думать, по-другому жить сам и растить своих детей. А по-другому – это жизнь без хронических болезней, как можно более долгая жизнь без лекарств… Я буду делиться с вами тем опытом и знаниями, который приобрела сама.



2. Понятие «болезнь» в гомеопатии. Концепция развития хронической болезни.

Все те процессы, которые мы обозначаем, как болезни, являются выражением биологических целенаправленных защитных мер, применяемых организмом против экзогенных и эндогенных гомотоксинов, или, иначе выражаясь, они представляют собой биологическую целенаправленную попытку организма компенсировать вред, причиняемый гомотоксинами при помощи саморегуляции с целью остаться в живых как можно дольше.

Д-р медицины Г.Г. Реккевег



Вы решили лечиться методом гомеопатии – я расскажу Вам основные принципы гомеопатического метода то, как будет проходить лечение. Очень важно понимать, как лечит гомеопат, так как это совсем не похоже на то, к чему мы привыкли в «обычной» аллопатической, медицине.

Гомеопатический метод и аллопатический различаются в корне по представлению о том, что такое болезнь и что значит вылечить. В аллопатии устранение симптома или сиюминутного острого состояния приравнивается к излечению. В гомеопатии самым главным является «Концепция развития хронической болезни».

Мы в гомеопатии представляем себе развитие болезни как определенный динамический процесс, который, пока человек живет, постоянно движется в одном из двух направлений. В сторону выздоровления при адекватной работе систем саморегуляции или при правильной регулирующей терапии, или в сторону прогрессирования заболевания при нарушении работы систем саморегуляции, или при подавляющей терапии.

Развитие болезни мы представляем как последовательное прохождение определенных стадий.

Расскажу об этом подробнее.

Мы считаем, что каждый человек всю жизнь болеет одной болезнью, и каждый – своей. Условно болезнь мы делим на шесть стадий. Все проявления этой болезни, которые мы переживаем в жизни, были «запрограммированы» нашей наследственностью (или конституцией, как мы говорим в гомеопатии) уже к моменту рождения.

Все мы подвергаемся в жизни воздействию одних и тех же вредных факторов. Но вот реакция нашего организма у каждого – своя, она определена наследственностью как бы «слабым звеном». Приведу примеры. Мы все, вроде становимся в одну и ту же лужу, но у одного это почему-то приводит к ангине, у другого – к циститу, у третьего – к артриту. И дождь, и ветер, вроде, на всех одинаково дует, только одному он почему-то дует в грудь, другому в ухо, а третьему, вообще, в поясницу. Или одна и та же «нервная» ситуация в коллективе. Один «хватается» за сердце, у другого обостряется язва желудка, а третий покрывается псориазом…

Точно так же у каждого из нас уже в день рождения «на роду написано», с чем, с каким заболеванием мы придем в свою последнюю, шестую стадию. У кого там рак, у кого – инсульт, у кого – инфаркт… Избежать невозможно (наследственность или генетический код!), вся разница лишь в том, что можно прийти в эту стадию в год (и мы видим годовалых малышей, заполняющих онкоцентры), а можно в 100 лет. Зависит это только от того, как быстро прошли предыдущие стадии. А вот предыдущие стадии, как оказалось – это стадии защиты.

От чего же и что нас защищает?

Когда на прием ко мне приносят новорожденного ребенка, первое, что я всегда говорю родителям: «Не пытайтесь даже подумать, что вы сможете защитить своего ребенка от вирусов, бактерий, аллергенов, глистов и т.д. – абсолютно бесперспективное занятие…»

Привожу примитивный пример. Возьмите самую чистую и проглаженную пеленку и встряхните ее в солнечном луче… Все, что вы там видите, каждый из нас всю жизнь получает с каждым вдохом: миллиарды пылинок, в которых – аллергены, вирусы, бактерии… И защищены мы от всего этого вовсе не тем, с какой тщательностью мы моем руки или проглаживаем пеленки, защищены мы от всего этого только собственными системами защиты или стадией болезни, как мы говорим в гомеопатии.

Ну, а вот теперь подробнее про эти самые стадии.

Первая стадия, назовем ее условно «кожа»

Допустим, человек находится на первой стадии развития своей болезни или он совершенно здоров. Что это означает? Он будет, как и все остальные, при каждом вдохе получать миллиарды вирусов, бактерий, аллергенов, но когда их накопление станет опасным для организма, системы защиты просто «выбросят» их на кожу. ЧТО «выбросят» – стафилококк, грибки или герпес – зависит оттого, что накопилось. А вот ГДЕ (локализация высыпания) — зависит от того, какой орган в данный момент необходимо «очистить». Каждый внутренний орган имеет «свое представительство» на коже. Поэтому маленькие здоровые детки все в каких-то диатезах, пиодермиях, опрелостях и т.д. Но у одного они на щечках, а у другого на ягодичках…

Вторая стадия, назовем ее условно «слизистые»

Все токсичное накапливается в нашем организме точно так же при каждом вдохе, с каждым поцелуем, с каждым куском пищи… Но вот если человек находится в данный момент на стадии второй, то организм будет удалять все вредное уже через слизистые. Опять же, ЧТО удалять – будет зависеть оттого, что в этот момент накопилось – стрептококк, или хламидии, или вирусы. А вот через КАКУЮ слизистую – определено конституцией: у кого через нос («сопли»), у кого через слизистую глаз…

Третья стадия, назовем ее условно «воспаление»

Если человек находится в данный момент на этой стадии, то обеззараживать все вредное он уже будет с помощью реакций воспаления: повышения температуры, увеличения лимфоидной ткани, повышенного количества лейкоцитов и т.д. А вот локализация этого воспаления опять же предопределена конституцией.

Болезнь для врача-гомеопата – это состояние организма, когда он не может уже дать адекватную реакцию защиты на вредное воздействие. Болезнь – неадекватная реакция на внешнее воздействие.

Поэтому живущий в городе ребенок и взрослый (пока он здоров) просто обязан «давать» «то понос, то золотуху». Мы это называем вообще не болезнью, а выведением…

«Существует бесчисленное множество случаев, когда внутренняя сила человека каждый раз пытается вывести болезнь изнутри наружу и, к сожалению, незнающие практики, которые не имеют представления об этой взаимосвязи, каждый раз используют подавляющие мероприятия. И только подробный анамнез показывает, что хронические заболевания и рак возникают в результате подавления». (Йенс Вурстер, доктор клиники САНТА КРОЧЕ, (Швейцария), специализирующейся на излечении рака. www.clinicasantacroce.ch)

Самое страшное, на мой взгляд, происходит тогда, когда мы, наконец, «вылечили воспаление». Именно стадия воспаления является для организма тем последним рубежом, сдав который, организм последовательно начинает приобретать все свои наследственные болезни.

Итак, мы очень тщательно лечили проявления на коже, слизистых, воспаления и вот, наконец, мы все реже стали болеть острыми болезнями. У нас все реже «простуды», все ниже и реже подъем температуры. Хорошо это или плохо?

Давайте порассуждаем. Вирусы и бактерии никто не отменял, но наш организм как бы перестал их замечать. Это приводит к тому, что всего вредного, токсичного для организма накапливается внутри больше и больше. Но системы защиты на этой стадии уже настолько ослаблены, что не в состоянии дать хоть какую-нибудь адекватную защиту: температура – едва выше 37, кровь – «спокойная», горло – чистое…

Я всегда рассказываю запуганным мамам, что самое страшное с их детками случается не от температуры. Температура – всего лишь «лакмусовая бумажка», которая показывает, насколько много того самого врага (вируса или бактерии) в организме. Именно для того, чтобы уничтожить этого врага и необходимы температура, увеличенные лимфатические узлы и высокая СОЭ.

Именно эти вирусы и бактерии выделяют те яды, от которых «сворачивается кровь», бывают судороги… Не от температуры это болезненное состояние! Оно случается, если этой температуры было недостаточно, чтобы уничтожить всю опасную инфекцию. Если же ее достаточно, и инфекция побеждается, то ребенок с температурой 40 может у вас скакать на одной ножке, и пока не поймаете – не поймете, что у него 40. И у вашего малыша может быть 37,2, а он «умирает»…

«Каждая процедура наружного лечения таких местных симптомов, целью которой является удаление их с поверхности тела, в то время как внутренняя миазматическая болезнь остается невылеченной, это одна из наиболее криминальных процедур, в которой может быть обвинено медицинское сообщество». (Самуил Ганеман, основатель гомеопатии. )

Четвертая стадия, условно называемая стадия «дис»

Следующая стадия – это стадия «дис»: дистоний, дискинезий, дисгормональных нарушений – это стадия нарушения регуляции в организме, «стадия функциональных нарушений».

Когда организму не дали уничтожить и выбросить все, что для него вредно, все «сохраненные» ядовитые вещества приводят к токсическому поражению всего организма, и мозг, как самая чувствительная ткань, в состоянии интоксикации начинает плохо управлять организмом. Это похоже на то, что случается, если вирус попал в компьютер – начинается «сбой в программах».



Вот так же, когда наш мозг, наш «центральный компьютер» находится в состоянии интоксикации – начинается сбой в управлении организмом, Эта стадия, так называемых, функциональных нарушений.



Где произойдет сбой опять же определено конституцией. Человек может в рот не брать сладкого, но если у него на роду было написано, что первым у него нарушится углеводный обмен – у него начнется сахарный диабет. Человек может пить дистиллированную воду, но если наследственностью было определено, что у него первым нарушится минеральный обмен – у него будут «камни». И совершенно не важно, что кто ест.



Эта стадия, на которой начинает реализовываться наследственная программа развития хронических болезней и причина – «вирус в центральном компьютере». Откуда взялся – в результате предшествующей подавляющей терапии, когда организм пытался уничтожать и выводить, но мы эту его реакцию подавили.

У детей самыми частыми проявлениями 4-й стадии бывают различные проявления судорожной готовности (тики, заикания, спазмы и бронхоспазмы, как одно из самых частых проявлений), навязчивые движения, эпиподобные состояния… Первым симптомом, который показывает, что новорожденный ребенок находится на этой стадии – «кишечные колики».



«Газики» накопились и анус должен открыться, если же мозг работает неправильно, наоборот, сжимается, спазмируется. И мы вынуждены вставлять газоотводную трубочку. Так называемая «бронхиальная астма или обструктивный бронхит» – это проявление все той же неправильной работы мозга. Мокрота накопилась и бронхи должны расшириться, чтобы дать «выброс», но мозг, находящийся в состоянии интоксикации, дает спазм.

И сейчас, когда беременность стала самой страшной болезнью, все беременные лечатся и сохраняются (еще совсем недавно было абсолютно недопустимым дать беременной хоть одну таблетку) дети стали рождаться на любой, даже на шестой стадии своей болезни (и как достижение нашей современной медицины преподносится создание перинатальных центров, в которых выхаживают 400-грамовых детей. Но никто не задумывается, отчего они вдруг стали рождаться по 400 граммов!

Беременность – высшее проявление здоровья для женщины. В это время максимально активизируется иммунная система матери, так как ее основная задача за время беременности найти, уничтожить и выбросить наружу все те вирусы и бактерии которые она имела уже до беременности (тогда малыш родится без маминых инфекций, или на 1 стадии как мы говорим). Но как только беременная мама пытается начать эту борьбу – жесточайшая подавляющая терапия. И малыш рождается уже с «вирусом в компьютере». И вот уже у нашего малыша – колики, треморы, тонусы…

Как я объясняю родителям, у которых ребенок с этими проблемами: «Накопившиеся токсины (еще раз напомню, что это чаще всего «недобитые» вирусы и бактерии выделяют яды) раздражают определенные участки мозга. А дальше все зависит от того, какой участок мозга раздражен. Больной может на этой стадии стать «вундеркиндом», может начать писать стихи, а может начать заикаться, стать аутичным…».

Как же я лечу таких пациентов? Я помогаю им пройти стадии в обратном порядке: воспаление, выделение, высыпание. Уходит причина – интоксикация мозга – и уходят все проблемы.

Случай из практики

У меня есть один очень яркий пример. Много лет назад мне привели трехлетнего малыша с так называемой, гормонозависимой бронхиальной астмой. Особенностью малыша был его «вундеркизм», он в 3 года перемножал в уме многозначные числа, о чем мне было с гордостью сообщено: «Наследственность (бабушка-академик, отец-профессор)!» Я пояснила родителям, что бронхоспазмы пройдут, когда ребенок вернется в стадии защиты – воспаления, выделения, высыпания – уничтожит и выведет все токсины, которые привели его на стадию «дис».

Так все и случилось. После повышения температуры, гноя из носа и бронхов, затем появления диатеза, пиодермии – бронхоспазмы прошли, но вместе с ними прошла и вся гениальность (хорошо, что я заранее предупредила об этом родителей). Ребенок избавился от «гормонозависимой астмы», но он в свои три года с трудом стал прибавлять к двум два…

У взрослых самым частым проявлением стадии «дис» становится нарушение регуляции функции внутренних органов: «давление», «менструальный цикл», «потенция», «дискинезия», «мигрени», аритмия и т.д.

Как терапевт могу утверждать, что, несмотря на колоссальное количество лекарств, не существует ни одной таблетки, которая могла бы отрегулировать хоть одну из этих функций. Да, у нас есть масса таблеток, которые могут «сбить давление», вызвать регулярные «менструальноподобные выделения», снизить уровень глюкозы в крови, но нет ни одной таблетки, которая смогла бы ОТРЕГУЛИРОВАТЬ хоть одно из этих состояний. Все это может сделать только мозг. Но чтобы он мог начать что-то регулировать, нужно сначала дать ему возможность избавиться от того, что накопилось. И путь здесь может быть только один: воспаление – выделение – высыпание.

Стадия пятая – опухолей

Если стадию насыщения организм не смог преодолеть, то, естественно, он переходит на пятую стадию опухолей. Когда образовалась в каком либо органе опухоль, мы говорим, что это – последняя попытка организма локализовать болезнь. И если эту опухоль не трогать, то организм сам через стадии воспаления и выведения через слизистые и кожу будет поддерживать имеющийся уровень здоровья. Доброкачественные опухоли чаще всего образуются в гормонпродуцирующих органах.



Почему? Так работают системы саморегуляции. Допустим, в каком-то органе стало вырабатываться много или мало гормонов, организм это «видит» и тут же увеличивает или уменьшает количество гормонпродуцирующей ткани, образуя «узлы» или «кисты» Задача органа не сохранить форму и размер, а вырабатывать необходимое количество гормонов.



Так считает организм. Но увы, врач считает иначе. В результате – гормоны извне, теперь уже ничего не нужно регулировать, опухоли конечно уйдут, но то, что человек живет теперь без щитовидной железы, яичников, предстательной железы!. Иллюзия улучшения – и продвижение в следующую стадию дегенеративных изменений…

Стадия шестая – дегенеративных изменений

Симптомами, указывающими на нахождение организма на этой стадии, являются тяжелые органические изменения, которые фиксируются уже всей диагностической аппаратурой: язвы, остеопорозы, ишемии, дегенерации, склерозы, дистрофии и так далее. Это стадия, на которой человек уже практически не может жить без лекарств.

Таким образом, согласно концепции гомеопатической медицины, то, как и сколько человек будет жить, зависит не от экологии или аллергенов, вирусов или бактерий, а только от того, как быстро его организм будет проходить все эти стадии. Еще раз напомню, что пока организм жив, он сам стремится постоянно развернуть развитие своей болезни в сторону выздоровления, то есть – к первой стадии.



Ребенок, рожденный даже на шестой стадии, то есть с каким – то тяжелым органическим поражением, сразу же после рождения «включает» механизмы саморегуляции, направляя болезнь в стадию воспаления, а затем – выведения через слизистые и кожу. И весь дальнейший прогноз его жизни может зависеть от того, будет ли подавлен «разум» организма уже на этом этапе или нет.

Даже самый тяжелый пациент, находящийся в реанимации, когда уже пытаются с помощью лекарств и аппаратов замещать какие-то функции мозга, (подавив медикаментозно сам мозг!?) из последних сил пытается хоть что-то вывести, поднимая температуру, вызывая рвоту, кашель, диарею. Подавление… и из стадии функциональных нарушений человек переходит в стадию органического поражения.

И всю оставшуюся нашу жизнь то, как мы перенесем контакт с той или иной новой проблемой, всецело зависит от того, насколько организм здоров. То есть, на какой стадии находится его болезнь.

Мы часто видим, что во время одной и той же эпидемии, например, гриппа, у здоровых людей могут просто увеличиваться кожные высыпания, когда все в семье лежат с гриппом. Другие в течение той же эпидемии ограничатся подъемом температуры и затем выделениями из слизистых (насморк, кашель, понос и так далее). Третьи перенесут воспаления от легких до мозга, а четвертые – декомпенсации от почек до сердца.



3. Рак глазами врача-гомеопата

Рак, наверное, то самое страшное заболевание, название которого звучит, как смертный приговор для каждого. К гомеопату, как правило, обращаются, когда официальная медицина уже ничем не может помочь. То есть самые тяжелые и безнадежные больные. И вот с чем мне пришлось столкнуться, что поразило меня.



Я уже более 30 лет терапевт и больше 20 лет применяю гомеопатический метод, и когда я начинаю собирать симптомы у такого пациента так, как это принято в гомеопатии, то очень часто у этого страдальца вижу массу симптомов отравления различными ядами и лекарствами.



Здесь и клиника отравления мухомором, и болиголовом, и АСД, здесь и передозировка гормонов, и побочные действия химиотерапевтических препаратов, обезболивающих и тому подобное. На этом фоне симптомы самого рака могут быть минимальны, человек часто страдает и погибает не от самого рака, а от побочных действий самого лечения!..

Рак – это стадия развития болезни, самая последняя и самая тяжелая, но развивается он многие годы, иногда – десятки лет. И все это время человек живет, работает, неплохо себя чувствует… Самое страшное происходит, когда ему поставили этот диагноз. Рак развивается по мере углубления гомотоксикоза в организме, то есть накопления токсических веществ. И вот, как только диагноз поставлен, – вместо того, чтобы всеми возможными способами уменьшать их количество, организм начинает подвергаться еще большему отравлению «мухоморотерапией»…

Итак, рак – не местное заболевание, рак – местное проявление многолетней, постепенно прогрессирующей хронической болезни. Где он случится, было предопределено наследственностью еще в момент рождения, но вот когда, зависело только оттого, как быстро данный человек вышел на эту свою шестую стадию.

Еще 200 лет назад основатель гомеопатии Самуил Ганеман сказал, что невозможно развитие хронической болезни без заражения (или миазма – термин, введенный самим Ганеманом). Тогда, 200 лет назад, он был осмеян современниками. И вот, чем дальше продвигаются диагностические возможности современной медицины, тем больше поражает нас его гений предвидения… Хеликобактер – язва, вирус оспы – рассеянный склероз, папиломавирус – рак…

Но ведь все дело не в самой инфекции, а в том, что, когда организм включал необходимые с его точки зрения механизмы защиты (изжогу, температуру, высыпания), ему опять не поверили. Главным в гомеопатической медицине считается постулат: если что-то в организме происходит, то это необходимо ему, и мы приучены задавать себе при этом вопрос: ЗАЧЕМ?

В обычной медицине мы в такой же ситуации задаем себе вопрос: ПОЧЕМУ? Отсюда и разный подход. В гомеопатии мы считаем, что все реакции организма на любой внешний фактор необходимы, они зачем-то были нужны организму. И все последующие болезни происходят только вследствие вмешательства в реакцию защиты организма или подавления.

Поэтому, с точки зрения выдающихся врачей гомеопатов прошлого и современности, которые имеют огромное число задокументированных случаев лечения онкологии, развитие рака возможно только в результате многолетней подавляющей терапии.

Опасное затишье

Еще много лет назад, работая врачом, я обратила внимание, что если открывалась дверь моего кабинета и на пороге появлялся пациент с диагнозом «рак», первая фраза, которую он произносил, была: «Доктор, да я вообще уже много лет ничем не болел». Уже тогда я поняла, что если человек перестал болеть «острыми болезнями», то это неправильно, это очень опасно.

Маленькие здоровые детки – ну почему они постоянно болеют…

Все вы, наверное, знаете эту очень распространенную в нашем городе историю про плохие роддома, которые заражены, построены на кладбище и т.д., и т.п. Без конца ремонтируют, закрывают их на санобработку – а там то стафилококк, то клепсиелла…

И рядом наши стационары для взрослых: ну хоть бы какая-нибудь вспышечка… В чем же дело?

А все дело – в иммунной системе, в стадии развития болезни (на гомеопатическом языке). Инфекция есть и в роддомах, и во взрослых стационарах. И это абсолютно нормально. Вот только пациенты в них разные. Маленькие детки, как правило, при контакте с этим врагом сразу дают реакцию защиты: глазки загноились, температура поднялась, гнойнички по телу – караул, вспышка…

Тяжелые хронические больные, если они находятся даже в самых антисанитарных условиях, уже не способны дать никакой видимой реакции защиты. У них только будут усиливаться симптомы общей интоксикации, проявляющиеся в ухудшении самочувствия (недаром говорят про таких больных, что дома и стены помогают)…

Вот так и рак может развиться только тогда, когда иммунная система уже не в состоянии контролировать процессы, происходящие в организме…

Рак – это безумие клеток, так говорил доктор Кларк, вылечивший много пациентов с раком. Когда вирус или бактерия смогли, наконец, прочно обосноваться внутри клетки, она перестает подчиняться регулирующей функции мозга (у нее теперь новый хозяин), начинается ее безудержный рост…

Осмелюсь дальше высказать свою точку зрения относительно неэффективности поиска причины рака (единой для всех). Да просто единой причины не существует! Нет единого для всех вируса, или бактерии, канцерогена, который приводит к развитию рака. Причиной может стать любой вирус, бактерия, внешний токсин. Дело ведь не в самом вирусе, а в стадии, на которой пациент находится.



Было время, когда организм пытался выбросить и уничтожить, скажем, грибок. Были «микозы», «молочница», «микотические ангины или пневмонии. Все это было успешно подавлено, и вот только тогда, когда все эти «грибки» (вирусы, бактерии) вошли внутрь клетки – началось ее «безумие»

Е.Ф. Крамаренко



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