Главная » Невероятное в мире

Запись взрыва в Нэшвилле

45 0


Запись видеокамеры в момент взрыва в Нэшвилле.
Можно отметить, что еще до взрыва, звучит предупреждающая запись "Эвакуируйтесь немедленно", что говорит о том. что власти знали об угрозе взрыва и проводили эвакуацию еще до того, как машина взорвалась.



Городская полиция рассматривает взрыв как "преднамеренный акт". Пока что известно о трех раненых.







Среди разгоняемых версий

1. Заминированный фургон выехал из здания AT&T
2. Это операция под фальшивым флагом, чтобы обосновать нападение на Иран.
3. Фургон должен был поехать на митинг сторонников Трампа, где формировались группы, которые должны были поехать на протесты против Байдена в Вашингтон.
4. Взрыв произошел рядом с отделением Федерального Резервного Банка Атланты и взрыв связан с махинациями ФРС.

"FBI blows up the USA" (с)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6428124.html
Рубрики: Невероятное в мире
Метки: Видео, нэшвилл, США, терроризм
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
История: о малоизвестных ядерных взрывах на Донбассе
Американцы взрывали СССР — ЦРУ устраивало диверсии на советских газопроводах
Взрыв в Волгограде 21 октября 2013г. (подробности фото, видео, инсайд)
Перед взрывом из вагона метро вышел парень, оставив портфель
Людей в автобусе под Волновахой подорвали миной ВСУ (видео взрыва)
Взрыв под Киевом — боевики «АТО» продолжают подрываться на собственных гранатах
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Крушение самолёта в Египте

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru