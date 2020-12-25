Запись взрыва в Нэшвилле
Запись видеокамеры в момент взрыва в Нэшвилле.
Можно отметить, что еще до взрыва, звучит предупреждающая запись "Эвакуируйтесь немедленно", что говорит о том. что власти знали об угрозе взрыва и проводили эвакуацию еще до того, как машина взорвалась.
Городская полиция рассматривает взрыв как "преднамеренный акт". Пока что известно о трех раненых.
Среди разгоняемых версий
1. Заминированный фургон выехал из здания AT&T
2. Это операция под фальшивым флагом, чтобы обосновать нападение на Иран.
3. Фургон должен был поехать на митинг сторонников Трампа, где формировались группы, которые должны были поехать на протесты против Байдена в Вашингтон.
4. Взрыв произошел рядом с отделением Федерального Резервного Банка Атланты и взрыв связан с махинациями ФРС.
"FBI blows up the USA" (с)
Рубрики: Невероятное в мире
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