Несмотря на определённую схожесть с конфликтом в Донбассе, ситуация в Карабахе имеет ряд принципиальных различий, пренебрежение которыми в случае попытки наступления может стоить Украине государственности.

Об этом в эфире «Первого Республиканского» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация очень схожая, но есть очень много различий. Во-первых, в размерах, масштабах. То есть, ни Карабах, ни Приднестровье по числу своих жителей даже отдалённо не напоминают Украину, Донбасс.

Второе, для того, чтобы ввести миротворцев, обе стороны должны быть с этим согласны – и Азербайджан, и Армения согласились на ввод миротворцев. Украинская сторона на ввод миротворцев в общепринятом смысле не согласна и не будет согласна, потому что тогда остановится война, и весь смысл государственного переворота 2014 года отчасти будет обнулён.

Что касается выводов, которые для себя сделал Киев из войны в Карабахе, безусловно, это некое ободрение, это желание повторить этот сценарий. Но, опять-таки, есть большая разница. Нагорный Карабах остался с азербайджанской армией фактически один на один. Армянская армия не приняла никакого участия в боевых действиях, как известно, и уж тем более армия РФ.

Ситуация на Донбассе в корне иная. Президент Путин неоднократно заявлял, что попытки вооружённым путём решить вопрос приведут к потере украинской государственности. Насколько я помню, от своих слов он не отказывался», – заявил Стариков.

«Так что желание повторить Карабахский сценарий, мне кажется, очевидно не только нам с вами, но и военным специалистам, которые должны следить за этими вопросами. Раз очевидна опасность, значит, эта опасность должна быть предотвращена.

С одной стороны, дипломатическими заявлениями, что, ребята, даже не дёргайтесь, и здесь какие-то мобилизационные мероприятия в целом ряду стоят. Что касается военных аспектов, здесь я не являюсь специалистом, но уверен, что опыт Карабахской войны сейчас внимательно изучается», – добавил публицист.

Что касается желания украинской стороны закупить новейшие турецкие беспилотники «Bayraktar», то Стариков напомнил, что оно проявлялось и до войны в Карабахе, потому здесь ничего нового со стороны Киева нет.