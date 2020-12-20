Агентство США по ядерному оружию взломано в рамках масштабной кибератаки

Агентство по ядерному оружию США и по крайней мере три штата были взломаны в рамках предполагаемой российской кибератаки, которая поразила ряд федеральных правительственных агентств, по словам людей, осведомленных в этом вопросе, что указывает на расширение досягаемости одного из крупнейших нарушений кибербезопасности в недавнее воспоминание.

Microsoft заявила, что ее системы также были раскрыты в рамках атаки.

Предполагается, что хакеры, связанные с российским правительством, стоят за хорошо скоординированной атакой, которая использовала слабые места в цепочке поставок в США для проникновения в несколько федеральных агентств, включая министерства внутренней безопасности, казначейства, торговли и штата. Хотя многие детали до сих пор неясны, считается, что хакеры получили доступ к сетям, установив вредоносный код в широко используемую программу от SolarWinds Corp., среди клиентов которой правительственные учреждения и компании из списка Fortune 500, по словам компании и экспертов по кибербезопасности.

«Это терпеливый, хорошо обеспеченный и целенаправленный противник, который в течение длительного времени проявлял активность в сетях жертв», — говорится в бюллетене Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, который сигнализирует о растущей тревоге по поводу взлома. В бюллетене говорится, что хакеры представляют «серьезную опасность» для федерального правительства, правительства штата и местного самоуправления, а также для критически важной инфраструктуры и частного сектора. Агентство заявило, что злоумышленники продемонстрировали «изощренность и сложную торговлю».

По словам человека, знакомого с этим вопросом, Министерство энергетики и его Национальное управление по ядерной безопасности, которое поддерживает ядерные запасы Америки, стали объектом более крупной атаки. Продолжающееся расследование показало, что взлом не затронул «важнейшие функции национальной безопасности», — заявила в заявлении пресс-секретарь Министерства энергетики Шейлин Хайнс.

«На данный момент расследование показало, что вредоносная программа была изолирована только для бизнес-сетей», — сказал Хайнс. О взломе ядерного агентства ранее сообщал Politico.

Ответ на данное событие лежит в заявлении Байдена:

«Я хочу внести ясность: моя администрация сделает кибербезопасность главным приоритетом на всех уровнях правительства — и мы сделаем борьбу с этим нарушением первоочередной задачей с момента вступления в должность», — сказал Байден, пообещав наложить «существенные расходы на виновные в таких злонамеренных атаках ».

Русский Демиург