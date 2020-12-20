1990. Бенуа Гисемберг в Ленинграде
1980. Бенуа Гисемберг в Москве
01. Пара танцует под звуки уличного оркестра
02. Невский проспект
03. Толпы людей на Невском проспекте
04. Двое милиционеров идут у подножия колонн Казанского собора
05. Дом Владимира Набокова
06. Крейсер Аврора стоит на якоре на берегу Невы
07. Нева
08. Пожилая дама идет по песку возле новостроек
09. Встреча с председателем Ленсовета Анатолием Собчаком.
10. Прогулочный катер курсирует по Неве на фоне Петропавловской крепости
11. Анатолий Собчак у штурвала катера на Неве
12. Во время поездки на катере Анатолий Собчак беседует со своим помощником
13. Борис Юрьевич Понизовский — театральный деятель, режиссёр театра «ДаНет»
14. Борис Юрьевич Понизовский и его театральная труппа
15. Художник Валентин Герасименко с сыном в мастерской
16. Художник Юрий Потапов своей мастерской
Рубрики: История, Творчество
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