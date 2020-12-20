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1990. Бенуа Гисемберг в Ленинграде

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1980. Бенуа Гисемберг в Москве


01. Пара танцует под звуки уличного оркестра


02. Невский проспект


03. Толпы людей на Невском проспекте


04. Двое милиционеров идут у подножия колонн Казанского собора


05. Дом Владимира Набокова


06. Крейсер Аврора стоит на якоре на берегу Невы


07. Нева


08. Пожилая дама идет по песку возле новостроек


09. Встреча с председателем Ленсовета Анатолием Собчаком.


10. Прогулочный катер курсирует по Неве на фоне Петропавловской крепости


11. Анатолий Собчак у штурвала катера на Неве


12. Во время поездки на катере Анатолий Собчак беседует со своим помощником


13. Борис Юрьевич Понизовский — театральный деятель, режиссёр театра «ДаНет»


14. Борис Юрьевич Понизовский и его театральная труппа


15. Художник Валентин Герасименко с сыном в мастерской


16. Художник Юрий Потапов своей мастерской
Источник: https://humus.livejournal.com/7518111.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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