1980. Бенуа Гисемберг в Москве
Уличная сцена возле собора Василия Блаженного
Возле собора Василия Блаженного
На Красной площади
Группа ветеранов
В ГУМе
Спасская башня Кремля
Три милиционера у входа в Кремль
Платье в витрине магазина
Очередь перед магазином
Русские народные танцы на сцене театра
На площади Дзержинского
На площади Дзержинского. Огромный портрет Ленина, выставленный на фасаде штаб-квартиры КГБ
Свадебные столики в ресторане с высоты птичьего полета
Молодожены танцуют среди других пар
Не дотянул до финиша
Две женщины болтают за столом после свадебного застолья
Рубрики: История, Творчество
Поделиться:
Записи на схожие темы