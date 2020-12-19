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1980. Бенуа Гисемберг в Москве

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Уличная сцена возле собора Василия Блаженного


Возле собора Василия Блаженного


На Красной площади










Группа ветеранов




В ГУМе




Спасская башня Кремля


Три милиционера у входа в Кремль


Платье в витрине магазина




Очередь перед магазином


Русские народные танцы на сцене театра


На площади Дзержинского


На площади Дзержинского. Огромный портрет Ленина, выставленный на фасаде штаб-квартиры КГБ


Свадебные столики в ресторане с высоты птичьего полета


Молодожены танцуют среди других пар


Не дотянул до финиша


Две женщины болтают за столом после свадебного застолья
Источник: https://humus.livejournal.com/7516860.html
Рубрики: История, Творчество
Метки: история, Москва, Россия, фото
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