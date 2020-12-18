В Совете Федерации прошёл "круглый стол" Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России (председатель – Андрей Климов) на тему "О зарубежных попытках использовать постсоветское пространство/ближнее зарубежье с целью дестабилизации политической системы России".

В заседании "круглого стола" участвовали сенаторы — члены Временной комиссии СФ Елена Афанасьева, Александр Вайнберг, Маргарита Павлова, Владимир Полетаев, член президиума Совета по внешней и оборонной политике, полковник СВР Андрей Безруков, член Общественной палаты РФ Мария Бутина, премьер-министр Украины в 2010–2014 годах Николай Азаров, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального Собрания Белоруссии Андрей Савиных, заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько, председатель болгарской партии "Возрождение Отечества" (создана на основе Национального движения "Русофилы") Николай Малинов, директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский и др.

Но наибольший резонанс получило выступление советника Сергея Шойгу — учёного, публициста, члена Совета по внешней и оборонной политике Андрея Ильницкого.