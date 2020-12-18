Советник Шойгу: ковид — это проект глобалистов
В Совете Федерации прошёл "круглый стол" Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России (председатель – Андрей Климов) на тему "О зарубежных попытках использовать постсоветское пространство/ближнее зарубежье с целью дестабилизации политической системы России".
В заседании "круглого стола" участвовали сенаторы — члены Временной комиссии СФ Елена Афанасьева, Александр Вайнберг, Маргарита Павлова, Владимир Полетаев, член президиума Совета по внешней и оборонной политике, полковник СВР Андрей Безруков, член Общественной палаты РФ Мария Бутина, премьер-министр Украины в 2010–2014 годах Николай Азаров, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального Собрания Белоруссии Андрей Савиных, заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько, председатель болгарской партии "Возрождение Отечества" (создана на основе Национального движения "Русофилы") Николай Малинов, директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский и др.
Но наибольший резонанс получило выступление советника Сергея Шойгу — учёного, публициста, члена Совета по внешней и оборонной политике Андрея Ильницкого.
Ковид как проект. Обсуждение в Совете Федерации, доклад советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого. Я бы сказала — первое разоблачение планов противника на таком высоком уровне. Наконец-то.
Краткие тезисы:
Ковид — это проект глобалистов, цель которого – не допустить возврата к доковидному миру. Транснациональные корпорации будут давить на политиков с целью не ослаблять антиковидные меры. Отсюда простой вывод: не ковид — реальная угроза, а те меры и ограничения, которые принимаются по всему миру.
Новый мир, по замыслу наших противников, — это мир, власть в котором принадлежит корпорациям, а не государствам. В этой конфигурации исчезает место для национальных государств.
Мы в России говорим о киберугрозах, о работе западных НКО, о том, как с ними бороться, в то время как сами своим же законодательством можем открыть самые широкие возможности для проникновения технологий ИИ во все сферы государственной власти, технологии ИИ, которые одновременно являются активным оружием в кибератаках и кибервоздействии на Россию для расщепления нашего суверенитета.
Впервые на таком уровне публично названы, наконец, вещи своими именами и обозначены реальные, а не мнимые угрозы.
Бомбическое выступление советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого в Совете Федерации. Обязательно послушайте внимательно, до конца, чтобы быть в курсе происходящего".
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Смотреть видео с 67-й минуты (с 1:07):
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