Улыбательная и очень символичная фотография с майдана предпринимателей против политики Зеленского.Вот так выглядит финал революции достоинства – голый предприниматель рядом с палаткой на майдане просит прекратить политику, которая стала следствием майдана на котором выступали тогда еще одетые предприниматели.Про деолигархизацию и отстранение от власти бандитов и барыг спустя 7 лет никто уже не вспоминает. Остался лишь скулеж – не режьте нас. А ведь помните, как тогда говорили – власть злочинной панды мешает развиваться предпринимателям (что отчасти было правдой), вот прогоним Януковича и будем вести бизнес как в Европе.Ну вот, Янукович сидит на своем подмосковной даче (а не в Ростове, как некоторые думают), а с развитием что-то не так.





Ты помнишь, как все начались…

Экономические сопротивленцы.

Ну а ниже, итог.

Ночью и утром продолжили майданить.А вот и человек со справкой от психиатра.Сразу видно – голосовала за Зеленского, а тут как солнце из-за туч.Еще один.В стане упоротых все по-прежнему.Жалко ли их? Нет, не жалко. Пока их не пустили под нож, они спокойно все это терпели и поддерживали.А теперь подняли визг, когда и до них очередь дошла. Шли на очередной сезон про Голобородька, а попали на очередное продолжение "Поворота не туда".