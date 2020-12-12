Хорошее образование — это еще и воспитание. Экран не отвечает на вопросы. Компьютер не передает эмоции. Воспитание специалиста и гражданина невозможно осуществить через экран компьютера.







Дистанционка грозит… распадом страны

Народный учитель Российской Федерации Сергей Рукшин, пожалуй, один из редких свидетелей с учительской стороны, который с начала перестройки был в самой гуще кабинетов, где происходило неуклонное разрушение образования в России. Живой свидетель подноготной этого омерзительного процесса.Из аннотации.„Дистанционное обучение является, по сути, заочным образованием. Но такое образование требует высочайшей мотивации и самоорганизации. В начале учебы у детей такие качества не сформированы. Начало учебы всегда связано с элементами принуждения. Об этом писали крупнейшие представители педагогической науки. Это касается не только учеников младших классов, но и студентов первых курсов вузов.Дистанционное обучение неизбежно ухудшает качество образования. В качестве всеобъемлющего обучения оно приведет к краху подготовки кадров и к разрушению социальных лифтов. Богатые люди учат своих детей очно. В частных школах Москвы детей не отправляют на дистант. А все остальные будут вынуждены довольствоваться дистанционкой.”