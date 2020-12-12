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Дистанционка грозит… распадом страны

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Народный учитель Российской Федерации Сергей Рукшин, пожалуй, один из редких свидетелей с учительской стороны, который с начала перестройки был в самой гуще кабинетов, где происходило неуклонное разрушение образования в России. Живой свидетель подноготной этого омерзительного процесса.

Из аннотации.
„Дистанционное обучение является, по сути, заочным образованием. Но такое образование требует высочайшей мотивации и самоорганизации. В начале учебы у детей такие качества не сформированы. Начало учебы всегда связано с элементами принуждения. Об этом писали крупнейшие представители педагогической науки. Это касается не только учеников младших классов, но и студентов первых курсов вузов.

Хорошее образование — это еще и воспитание. Экран не отвечает на вопросы. Компьютер не передает эмоции. Воспитание специалиста и гражданина невозможно осуществить через экран компьютера.


Дистанционное обучение неизбежно ухудшает качество образования. В качестве всеобъемлющего обучения оно приведет к краху подготовки кадров и к разрушению социальных лифтов. Богатые люди учат своих детей очно. В частных школах Москвы детей не отправляют на дистант. А все остальные будут вынуждены довольствоваться дистанционкой.”


Дистанционка грозит… распадом страны



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5345153.html
Рубрики: Видео, Мировоззрение, Образование
Метки: будущее, власть, дети, дистанционное, егэ, либералы, народ, образование, школа
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 35686 31072
    Вячеслав три часа назад

      Не сама дистанционка грозит распадом, а те, кто её внедряют…

    • 12619 11165
      Руса час назад

        Например, Горбачев окончил очно МГУ, а Ельцин и их подельники
        имели так же очное высшее образование, однако внесли
        существенный вклад в распад СССР.
        Дистанционка- путь к деградации науки и педагогических вузов,
        наукоемкой промышленности, инноваций, инженерно-технических кадров.

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