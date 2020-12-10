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Удручает показ российской техники, бездарно брошенной армянскими вояками…
да что ты ноешь второй или третий день -кому она в горах нужна -пусть пилят ,если смогут.
Цыц, зануда…
Там российская техника изначально была по обе стороны фронта. Я бы не переживал по этому поводу.
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Мда …Одна из бывших АССР поимела другую бывшую АССР .. причем гость член Нато….