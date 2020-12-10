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“Парад победы” в Баку

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Полная запись военного парада в Баку в честь победы над Арменией в Карабахе.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6392252.html
Рубрики: Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика
Метки: азербайджан, Алиев, армения, Баку, Видео, карабах, турция, эрдоган
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