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Хорошая отмазочка:
Бензин подорожал, потому что подорожала транспортировка бензина из-за подорожания бензина…
Путин в бешенстве ,Мишустин срочно собрал правительство,всех отсчитал и приказал немедля приступить к урегулированию интересов собственника и народа.Интересно Мираторг Медведева поднял цены??или все-таки блюдет по чину безопасность страны.И как это чиновники ,имеющие во владении жен ТЦ и производства опустят цены?? из-за того что у народа из-за лакдаунов поисчерпались деньги ,а их жены и любовницы требуют подарков к Н.Г и отдых на Мальдивах во время новогодних каникул.А что может Путин по конституции -наказать священную корову капитализма -собственность или просить их не раскачивать ситуацию или одарить бюджетными поблажками в виде снижения налогов.Какие у нас общие скрепы??
Странно зачем об ЭТОМ Путин вообще заикнулся.
Ведь о росте цен была ТИШИНА ГРОБОВАЯ..
И внезапно ураган и те кто вчера говорили что всё прекрасно начали друг на друга гавкать.
Забавно.
Слабый ход.
Стареет Путин.
Цены не упадут и все увидят что не ОН рулит…
Рулят ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ и ЗАКОНЫ ЭКОНОМИКИ
Мари повтори быстро десять раз
” Цены регулировали регулировали да не вырегулировали”
После встань на четвереньки и открой рот. Будешь как все без исключения.