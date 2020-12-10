5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 35684 31070
    Вячеслав 11 декабря 8:01

      Хорошая отмазочка:
      Бензин подорожал, потому что подорожала транспортировка бензина из-за подорожания бензина…

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    • 14696 12138
      марина 11 декабря 10:43

        Путин в бешенстве ,Мишустин срочно собрал правительство,всех отсчитал и приказал немедля приступить к урегулированию интересов собственника и народа.Интересно Мираторг Медведева поднял цены??или все-таки блюдет по чину безопасность страны.И как это чиновники ,имеющие во владении жен ТЦ и производства опустят цены?? из-за того что у народа из-за лакдаунов поисчерпались деньги ,а их жены и любовницы требуют подарков к Н.Г и отдых на Мальдивах во время новогодних каникул.А что может Путин по конституции -наказать священную корову капитализма -собственность или просить их не раскачивать ситуацию или одарить бюджетными поблажками в виде снижения налогов.Какие у нас общие скрепы??

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        • 25335 3425
          Русофилмарина 11 декабря 10:57

            Странно зачем об ЭТОМ Путин вообще заикнулся.
            Ведь о росте цен была ТИШИНА ГРОБОВАЯ..
            И внезапно ураган и те кто вчера говорили что всё прекрасно начали друг на друга гавкать.
            Забавно.
            Слабый ход.
            Стареет Путин.
            Цены не упадут и все увидят что не ОН рулит…
            Рулят ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ и ЗАКОНЫ ЭКОНОМИКИ

          • 25335 3425
            Русофилмарина 11 декабря 12:17

              Мари повтори быстро десять раз
              ” Цены регулировали регулировали да не вырегулировали”

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            • 6200 4264
              малышмарина 11 декабря 13:10

                После встань на четвереньки и открой рот. Будешь как все без исключения.

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