Обкатка “Терминаторов”
13:07. 2 декабря 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Обкатка БМПТ "Терминатор" на учениях в Центральном Военном Округе.
Аннотация:
Танкисты ЦВО осваивают новые БМПТ «Терминатор», поступившие к ним на опытную эксплуатацию. Они изучают все боевые возможности боевых машин и испытывают их в деле.
Боевая машина поддержки танков «Терминатор» многоцелевая и высокозащищённая, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами.