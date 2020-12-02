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Обкатка “Терминаторов”

13:07. 2 декабря 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Обкатка БМПТ "Терминатор" на учениях в Центральном Военном Округе.



Аннотация:

Танкисты ЦВО осваивают новые БМПТ «Терминатор», поступившие к ним на опытную эксплуатацию. Они изучают все боевые возможности боевых машин и испытывают их в деле.
Боевая машина поддержки танков «Терминатор» многоцелевая и высокозащищённая, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами.







Метки: бмпт, бронетехника, Видео, мо рф, Россия, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6370667.html

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