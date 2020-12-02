Чему учит (коротко)

Фильм «Расправь крылья» 2019 года получился добрым и душевным. На примере главного героя хорошо показан путь преображения юноши в мужчину, способного принимать трудные решения и проявлять волю и выдержку для их реализации. Есть сильная экологическая повестка и хороший пример восстановления семейных отношений. Из отрицательного – сцены с алкоголем, но в любом случае рекомендую кино к просмотру.

Мнение подробно

Картина рассказывает историю французского подростка по имени Тома. Он погружён в виртуальный мир и ничем не интересуется кроме своего телефона и компьютера. Но всё меняется, когда он попадает в деревню на ферму к своему отцу-орнитологу Кристиану, увлечённому спасением исчезающего вида диких гусей. Хотя парень сперва воспринял профессию и дело отца скептически, но он постепенно втягивается в миссию, которую выбрал для себя Кристиан, по-настоящему вдохновлённый заботой о птицах.

Фильм получился добрым и душевным. На примере главного героя хорошо показан путь преображения юноши в мужчину, способного принимать трудные решения и проявлять волю и выдержку для их реализации. Испытания, которые предстоит пройти подростку, – действительно впечатляют, также как и красивые виды, снятые во время полёта мотодельтоплана.

Что любопытно, история с одной стороны служит примером избавления от компьютерной зависимости, а с другой – демонстрирует важность полезного применения современных технологий. Телефоны, навигаторы, соцсети помогают главным героям решать возникающие перед ними задачи. Хорошо раскрыта роль журналистики и современных медиа, как инструмента привлечения внимания общественности к важным вопросам. Наглядно видно, что СМИ могут влиять на решения, принимаемые в органах власти. В контексте фильма это влияние явно положительное.

Кино в полной мере можно назвать приключенческим и семейным. Помимо истории подростка есть сюжетная линия на тему восстановления семейных отношений – показана она трогательно, созидательно и по-человечески просто. Без кипящих страстей, а так, как это, наверное, и происходит в жизни – когда людей сплачивает общее дело или общие испытания, и постепенно они могут увидеть в другом то, что раньше не замечали или не ценили.

Отец семьи показан человеком, искренне увлечённым своим делом. Немного чудаковатым, но при этом достаточно смелым и находчивым. Однако некоторые его действия можно назвать применением «военной хитрости» в мирных условиях, и за эту «хитрость» придётся нести ответственность, так как любая ложь, даже совершённая «во благо», имеет свои последствия.

Фильм также транслирует достаточно сильный экологический посыл на тему важности заботы о природе. Особенно запоминается история охотника, которого жизнь заставила встать на защиту родного края, а потом, многое осознав, он отказался от охоты и занялся разведением редких видов птиц. Фоном проскакивает и спорная тема глобального потепления – хотя она подана двояко, скорее как просто предлог или повод для привлечения внимания к теме спасения птиц.

Заканчивается история напоминанием индийской мудрости: «Мы получили планету в наследство от предков и взяли взаймы у детей».

Есть, к сожалению, и один значимый отрицательный момент. В картине довольного много сцен с употреблением алкоголя – вина или пива. Вероятно сказывается французское производство и местные «культурные традиции», которые правильнее было бы назвать антикультурными. Поэтому при просмотре кино с ребёнком стоит лишний раз акцентировать внимание на том, что эти модели поведения явно не стоит перенимать в свою жизнь.

В остальном «Расправь крылья» – это хорошее современное красиво снятое кино, которое приятно и полезно будет посмотреть дома в уютной обстановке вместе с близкими людьми. Не упустите такую возможность!

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/film-rasprav-kryilya/