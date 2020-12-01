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Покидая Лачин

08:13. 1 декабря 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня ночью Лачин переходит под контроль Азербайджана.
В последние несколько дней армяне жгли дома, расстреливали скот и собирали пожитки.














































Пегов из Лачинского коридора.


Патрик Ланкастер из Лачина.


Евроньюс.


Уничтожение домов.


Исход


Оказывается, до 12 вечера надо уезжать…


Армяне покидают Лачин.


Азербайджанские военные входят в Лачин.






Брифинг МО РФ о ситуации в Карабахе.


Российский полевой госпиталь.

Плюс еще.


Интервью с протестующим против Пашиняна.

Метки: азербайджан, армения, Арцах, Видео, кавказ, карабах, лачин, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6367686.html

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