Сегодня ночью Лачин переходит под контроль Азербайджана.В последние несколько дней армяне жгли дома, расстреливали скот и собирали пожитки.Пегов из Лачинского коридора.Патрик Ланкастер из Лачина.Евроньюс.Уничтожение домов.ИсходОказывается, до 12 вечера надо уезжать…Армяне покидают Лачин.Азербайджанские военные входят в Лачин.Брифинг МО РФ о ситуации в Карабахе.Российский полевой госпиталь.Плюс еще.Интервью с протестующим против Пашиняна.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6367686.html