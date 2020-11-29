Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vLaFsJ-Q0-w
Надо срочно спасать банки!Необходимо ввести штрафы за отказ от кредита.Не хочешь брать кредит-будь добр,заплати штраф!
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Комментарий
Даже очень духовный человек может упасть с большой высоты из-за гордости за свои достижения.
— Парамаханса Йогананда
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Надо срочно спасать банки!Необходимо ввести штрафы за отказ от кредита.Не хочешь брать кредит-будь добр,заплати штраф!