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Ипотечество в опасности! // АгитПроп 29.11.2020

13:51. 29 ноября 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vLaFsJ-Q0-w

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8340 7828
    KT 29 ноября 2020 в 14:49

    Надо срочно спасать банки!Необходимо ввести штрафы за отказ от кредита.Не хочешь брать кредит-будь добр,заплати штраф!

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