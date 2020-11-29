Источник: https://humus.livejournal.com/7489969.html
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Душа, будучи неограниченной, не позволяет себе выражаться узостью эго. Разрушение эго-сознания не означает, что мы должны жить бесцельную жизнь, но что мы не должны ограничивать себя отождествлением с привязанностями эго.
— Парамаханса Йогананда
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