Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nr_nVhC3erg
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Мёд приносит лишь тот, кто уединился. И мёд его всегда горек. Новое плодоносное слово всегда горько, ибо, повторяю, нет радостных перерождений.
— Антуан де Сент-Экзюпери
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