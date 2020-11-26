Давид Жвания заявил, что вернулся на Украину

Бывший соратник Порошенко, Давид Жвания, записал новое видеообразение и заявил, что вернулся на Украину.

Он сказал, что находится в Киеве и готов давать показания и нести ответственность за свои прошлые дела.

«Я готов дать показания, я готов нести ответственность. Если следствие сочтет нужным посадить меня в тюрьму до суда — я готов к этому. Но я рассчитываю на то, что со мной сядут все остальные участники переворота в 2014 году. Это в первую очередь глава нашей преступной группировки Петр Порошенко. Это его пособники — Турчинов, Яценюк, Парубий, Кличко и многие другие. У меня есть информация по поводу участия каждого из них в свержении пусть и бездарной, но законно избранной власти, узурпации властных полномочий, совершения других преступлений ради наживы, ради того, чтобы ограбить страну и вывести миллионы долларов в офшоры», — сказал он.

Жвания заявляет, что за гарантии безопасности готов рассказать о ряде громких историй 2014-2015 годов «о том, почему Украина потеряла Крым, кто и о чем вел тайные переговоры с Путиным, кто и за какую сумму выпустил банду Стрелкова из Славянска. Я готов рассказать, что на самом деле произошло с Боингом, сбитым над Донбассом».

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Киев продолжает издеваться над пенсионерами

Украина пересчитала переселенцев и их стало вдвое меньше — 700 — 800 тысяч, а если ещё посчитает будет ещё вдвое меньше

В Киеве десятки чиновников многократно заявляли, что из ДНР и ЛНР на подконтрольную Киеву территории переехали 1,6 — 1,8 млн человек. Мы им говорили, что это ложь. И вот спустя 6 лет признание: замминистра миноккупации Инна Голованчук заявляет: «Украина пересчитала переселенцев и их стало вдвое меньше — 700 — 800 тысяч, а если ещё посчитает будет ещё вдвое меньше.

В Киеве десятки чиновников многократно заявляли, что из ДНР и ЛНР на подконтрольную Киеву территории переехали 1,6 — 1,8 млн человек. Мы им говорили, что это ложь. И вот спустя 6 лет признание: замминистра миноккупации Инна Голованчук заявляет:

«Если речь идет о реальных перемещенных лицах, то мы говорим о 700-800 тыс. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории.»

Но я уверен, что и эта цифра существенно завышена. Когда нужно было просить деньги у иностранных доноров, чиновники эту цифру раздували и дорисовывали, когда поток иссяк, стали приближаться к реальности. Но и эта цифра завышена примерно в два раза. Большинство жителей ЛНР и ДНР живут на своих территориях, а Киев продолжает издеваться над пенсионерами заставляя их ездить каждые два месяцу на верификацию через «линию соприкосновения». Некоторые выехали оттуда и постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории.

Но я уверен, что и эта цифра существенно завышена. Когда нужно было просить деньги у иностранных доноров, чиновники эту цифру раздували и дорисовывали, когда поток иссяк, стали приближаться к реальности. Но и эта цифра завышена примерно в два раза. Большинство жителей ЛНР и ДНР живут на своих территориях, а Киев продолжает издеваться над пенсионерами заставляя их ездить каждые два месяцу на верификацию через «линию соприкосновения».

Родион Мирошник

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О шокирующем законе Украины: студентов и пенсионеров ЛДНР отправить в концлагерь для опытов

Украинская пресса начала подсчитывать возможные выгоды от принятия закона об интернировании граждан РФ. Законопроект Шмыгаля, хоть и рассматривается как пиар-ход и попытка завоевать любовь Байдена, все же всерьез заставил задуматься украинских журналистов над реалистичностью идеи. В статье на информационном ресурсе «Последняя Инстанция» автор привел пять выгод, которые получат простые украинцы от принятия упомянутого нормативно-правового акта. Итак, на что рассчитывают чубатые? Ну, во-первых, на то, что молодежь, приехавшая из ЛДНР покорять киевские вузы, будет отправлена в концлагерь в числе первых. Так что «не долго музыка играла». Те, кто надеялся на лучшую жизнь в объятиях неньки Украины и хвастался на YouTube, как же хорошо учиться “совершенно бесплатно” в украинских вузах, сегодня могут начинать грызть ногти, рвать на себе волосы и пить валерьянку. Ну и лыжи, лыжи надо готовить для бегства от нациков. Но это еще не все, вторыми претендентами на вылет являются пенсионеры из ЛДНР, у которых паспортов больше, чем карт в колоде. Наличие украинского, российского и ЛДНРовского паспортов и плохие отношения упомянутых сторон дают пенсионерам лазейки для получения двух пенсий одновременно. По мнению журналиста, пенсионеров следует сослать в концлагерь тоже и повысить за их счет социальные выплаты щирым украинцам. А вот дальше и вовсе интересно. Как крот из «Дюймовочки», автор статьи решил подсчитать, а не дорого ли будет стоить Украине содержание всех этих людей в концлагере? Ведь их нужно будет кормить, одевать, обувать, содержать обслуживающий персонал. В итоге он приходит к выводу, что можно легализовать опыты американских лабораторий в этих концлагерях. «Если правительство Украины отрегулирует работу в данных учреждениях по схеме немецко-фашистских концлагерей, на заключенных можно будет зарабатывать, например, проводить совместные с США испытания. Таким образом, украинские власти убивают двух зайцев: легализуют тайные лаборатории США, расположенные в Украине сегодня, с другой — зарабатывают деньги на россиянах-смертниках из концлагерей», — пишет автор. В итоге напрашивается логичный вопрос, а где же флешмобы? А где же #Зеленский_интернируйся_ или_плати_пенсии_урод? Почему никто не валяется перед ОБСЕ и не умоляет отговорить Верховну раду принимать закон об интернировании? Где лозунги «Закон об интернировании — это геноцид! Укропы-фашисты лишают бабушек Донбасса пенсий!» Резко разучились бабульки мастерству манипуляций. Даже как-то немного разочаровали. Возможно, склероз во всем виноват или бабульки уверены, что на тушенку уже не сгодятся? А, возможно, проблема в том, что организаторам из СБУ это совсем не нужно и не выгодно?! А возможно, это просто страх? Ведь даже если закон об интенировании — это просто пиар-ход и не будет принят Верховной радой, никто не дает гарантий, что недовольный не загремит в тайную тюрьму СБУ, где ломают пальцы, отбивают почки и кормят кашей с червями. Юлия Скубаева, специально для «Русской Весны»

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На Украине собрались декоммунизировать и Крым с Донбассом

Имплементация законодательства о декоммунизации на территориях Республик Донбасса и Крыма «после деоккупации» должна быть такая же, как и по всей Украине. О этом заявила заместитель главы Министерства по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Инна Голованчук. «Если мы говорим о декоммунизации, то подход не может отличаться для Донецкой, Луганской областей и Крыма. Есть закон „Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики“, там четко определены алгоритмы, требования и процедуры. Поэтому я бы никоим образом не выделяла, чтобы не говорили, что есть вся Украина, а есть Донецкая, Луганская область и Крым», — сказала Голованчук. Напомним, что в некоторых украинских городах происходят настоящие противостояния за сохранение названий городских улиц и площадей именами советских командиров, полководцев, маршалов и героев Великой Отечественной войны. Например, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городская историко-топонимическая комиссия приняла решение о возвращении центральному проспекту города имени маршала Георгия Жукова. До этого его переименовывали в честь «небесной сотни».

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