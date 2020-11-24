«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Командование ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах, подвергая опасности жизни мирных граждан.

Так, 22 ноября нашей разведкой установлено размещение трех БМП-2 92 бригады в н.п. Новозвановка и трех боевых бронированных машин соединения в н.п. Лоскутовка. Также установлено размещение трех БМП-2 14 бригады на окраине н.п. Муратово и двух боевых бронированных машин 80 одшбр в районе н.п. Счастье.

Кроме размещения техники, преступное украинское командование продолжает осуществлять минирование подконтрольных территорий.

По информации нашего источника в 92 бригаде, военнослужащие соединения по приказу комбрига Федосенко приступили к уточнению карт минных полей в зоне ответственности, а также минированию районов своих позиций противопехотными минами.

Нами отмечаются первые с момента прибытия в зону «ООС» небоевые потери в бригаде в ходе выполнения поставленных задач. Так, при установке противопехотных мин ПМН-2 в районе н.п. Новозвановка в результате неумелых действий военнослужащих 3 батальона произошла детонация мины.

Ранения получили двое военнослужащих, оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу н. п. Северодонецк, у одного из них диагностирована травматическая ампутация стопы правой ноги.

Обращаем внимание наблюдателей Миссии ОБСЕ на данные факты при составлении маршрутов движения патрулей в зоне ответственности ОТГ «Север».

Невзирая на достигнутые договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, командующим ОТГ «Север» Шандаром поставлена задача оперативным группам сил информационно-психологических операций организовать и координировать работу украинских СМИ по подготовке постановочных сюжетов, обвиняющих подразделения НМ ЛНР в нарушениях режима перемирия в преддверии встречи Трехсторонней контактной группы.

Так, 21 ноября в зону ответственности 59 бригады прибыли пропагандисты 74 Центра ИПсО совместно с корреспондентами украинских телеканалов «ICTV» и «5 канала».

По информации нашего источника в штабе бригады, уже на следующий день, 22 ноября, между командованием соединения и журналистами «ICTV» возник конфликт, так как, помимо работы по поставленным задачам, корреспондент вышеуказанного канала несанкционировано взял интервью у двух военнослужащих бригады, в результате чего журналистам стала известна информация о факте самовольного оставления позиций рядовым Залужным, которая была опубликована в украинских СМИ.

Примечательно, что командиру соединения Шаповалову о факте СОЧ было доложено начальником пресс-службы соединения.

В ходе проведения внутреннего разбирательства установлено, что беглец покинул свою позицию в ночь с 21 на 22 ноября, при себе имеет личное оружие, автомат АК-74, 120 патронов калибра 5,45, а также одну гранату РГД-5.

На данный момент в штаб бригады прибыли сотрудники ВСП, ведется расследование.

Уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне «ООС», продолжает оставаться крайне низким.

Накладывает свой негативный отпечаток и ситуация, связанная с эпидемиологической обстановкой вокруг коронавируса.

Так, по информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», в подразделения 80 одшбр по указанию командующего группировкой Шандар отправлены группы офицеров службы защиты государственной тайны с целью выявления и исключения случаев пользования военнослужащими мобильными телефонами.

Уточняется, что данное решение командующим группировкой было принято после нелестного телефонного разговора с командующим «ООС» Кравченко, из которого следует, что 20 ноября на «горячую линию» МО Украины поступил звонок военнослужащего 80 бригады с жалобой на отсутствие к нему внимания со стороны командования соединения после его обращения к командиру батальона и начальнику медицинской службы по факту ухудшения здоровья и имеющихся признаков заболевания коронавирусной инфекцией, которые были подтверждены после сделанного платного теста в частном медучреждении н. п. Станица Луганская.