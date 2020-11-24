Сводки от ополчения Новороссии 24 ноября 2020
- 08:46 СММ ОБСЕ: с начала года на территории Донбасса погибли 18 гражданских.
- 08:43 Киевские боевики обстреляли территорию ДНР.
- 03:44 Донбасс наказал боевиков ВСУ: домой возвращаются безногие и безрукие (ВИДЕО).
СММ ОБСЕ: с начала года на территории Донбасса погибли 18 гражданских
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с каждым днем все чаще фиксирует количество нарушений режима прекращения огня. Об этом сказано в отчете миссии.
«Шестнадцатую неделю подряд с того момента, как 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью остается относительно спокойной, несмотря на большее количество зафиксированных нарушений. В период со 2 по 15 ноября СММ зафиксировала 469 нарушений режима прекращения огня по сравнению с 238 за предыдущий двухнедельный период», — сообщили в ОБСЕ.
Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с начала этого года составило 103 человека: 18 погибших и 85 раненых.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Киевские боевики обстреляли территорию ДНР
Вооружённые силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По их данным, киевские войска открыли огонь в 20:35. Под их огнём оказалось село Коминтерново. Вооружённые формирования Украины вели стрельбу из подствольного гранатомёта, суммарно выпустив семь боеприпасов.
Донецкие представители в СЦКК отметили, что огневая позиция ВСУ находилась в селе Водяное.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Донбасс наказал боевиков ВСУ: домой возвращаются безногие и безрукие (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
Командование ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах, подвергая опасности жизни мирных граждан.
Так, 22 ноября нашей разведкой установлено размещение трех БМП-2 92 бригады в н.п. Новозвановка и трех боевых бронированных машин соединения в н.п. Лоскутовка. Также установлено размещение трех БМП-2 14 бригады на окраине н.п. Муратово и двух боевых бронированных машин 80 одшбр в районе н.п. Счастье.
Кроме размещения техники, преступное украинское командование продолжает осуществлять минирование подконтрольных территорий.
По информации нашего источника в 92 бригаде, военнослужащие соединения по приказу комбрига Федосенко приступили к уточнению карт минных полей в зоне ответственности, а также минированию районов своих позиций противопехотными минами.
Нами отмечаются первые с момента прибытия в зону «ООС» небоевые потери в бригаде в ходе выполнения поставленных задач. Так, при установке противопехотных мин ПМН-2 в районе н.п. Новозвановка в результате неумелых действий военнослужащих 3 батальона произошла детонация мины.
Ранения получили двое военнослужащих, оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу н. п. Северодонецк, у одного из них диагностирована травматическая ампутация стопы правой ноги.
Обращаем внимание наблюдателей Миссии ОБСЕ на данные факты при составлении маршрутов движения патрулей в зоне ответственности ОТГ «Север».
Невзирая на достигнутые договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, командующим ОТГ «Север» Шандаром поставлена задача оперативным группам сил информационно-психологических операций организовать и координировать работу украинских СМИ по подготовке постановочных сюжетов, обвиняющих подразделения НМ ЛНР в нарушениях режима перемирия в преддверии встречи Трехсторонней контактной группы.
Так, 21 ноября в зону ответственности 59 бригады прибыли пропагандисты 74 Центра ИПсО совместно с корреспондентами украинских телеканалов «ICTV» и «5 канала».
По информации нашего источника в штабе бригады, уже на следующий день, 22 ноября, между командованием соединения и журналистами «ICTV» возник конфликт, так как, помимо работы по поставленным задачам, корреспондент вышеуказанного канала несанкционировано взял интервью у двух военнослужащих бригады, в результате чего журналистам стала известна информация о факте самовольного оставления позиций рядовым Залужным, которая была опубликована в украинских СМИ.
Примечательно, что командиру соединения Шаповалову о факте СОЧ было доложено начальником пресс-службы соединения.
В ходе проведения внутреннего разбирательства установлено, что беглец покинул свою позицию в ночь с 21 на 22 ноября, при себе имеет личное оружие, автомат АК-74, 120 патронов калибра 5,45, а также одну гранату РГД-5.
На данный момент в штаб бригады прибыли сотрудники ВСП, ведется расследование.
Уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне «ООС», продолжает оставаться крайне низким.
Накладывает свой негативный отпечаток и ситуация, связанная с эпидемиологической обстановкой вокруг коронавируса.
Так, по информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», в подразделения 80 одшбр по указанию командующего группировкой Шандар отправлены группы офицеров службы защиты государственной тайны с целью выявления и исключения случаев пользования военнослужащими мобильными телефонами.
Уточняется, что данное решение командующим группировкой было принято после нелестного телефонного разговора с командующим «ООС» Кравченко, из которого следует, что 20 ноября на «горячую линию» МО Украины поступил звонок военнослужащего 80 бригады с жалобой на отсутствие к нему внимания со стороны командования соединения после его обращения к командиру батальона и начальнику медицинской службы по факту ухудшения здоровья и имеющихся признаков заболевания коронавирусной инфекцией, которые были подтверждены после сделанного платного теста в частном медучреждении н. п. Станица Луганская.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su