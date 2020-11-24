В рейтинге социального благополучия регионов России лидирующую позицию занял Ямало-Ненецкий автономный округ, а столица, оказавшаяся на шестом месте уступила Колыме.

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной потребительской корзины составил рейтинг социально-экономического положения регионов России. Отмечается, что источником показателей для расчёта послужили официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата).

В лидирующем ЯНАО среднемесячная зарплата, по данным на 1 сентября 2020 года, составила чуть более ста тысяч рублей (100 890 руб.), в то время как потребительскую корзину оценили в 19 667 руб. 30 коп.

Второе место занял Сахалин со средней зарплатой на уровне 86 833 руб. и стоимостью региональной потребительской корзины в 20 298 руб. 80 коп.

Третьим по социально-экономическому благополучию идёт Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 89 141 руб. при стоимости потребительской корзины 20 923 руб.

Четвёртую позицию заняла Чукотка, где зафиксирована самая высокая зарплата в 110 816 руб. при оценке потребительской корзины в 28 260 руб. 70 коп.

Пятое место получила Магаданская область со среднемесячным доходом в 90 145 руб. и потребительской корзиной в 23 576 руб. 10 коп.

Колыма при этом обогнала Москву, в которой зафиксирована средняя зарплата на уровне 90 304 руб. при стоимости потребительской корзины в 23 693 руб. 80 коп.

Подмосковье при этом заняло 16-ю позицию рейтинга, уступив Тюменской области. В Московской области отмечена зарплата в 53 724 руб. и потребительская корзина в 18 307 руб. 20 коп. В Тюменском регионе зарплата составила 47 146 руб при потребительской корзине в 15 674 руб. 50 коп.

Северная столица — Санкт-Петербург — оказалась на восьмом месте с уровнем среднего дохода в 63 279 руб. и стоимостью потребительской корзины 18 189 руб. 80 коп. При этом Ленинградская область, со средней зарплатой 47 057 руб. и стоимостью потребительской корзины в 17 144 руб. 80 коп., заняла 20-е место.

Амурская область уступила Кемеровской области, несмотря на то что зарплата на 10 тысяч оказалась выше: 50 248 руб. и 41 760 руб. соответственно. Причиной стала разница в стоимости потребительской корзины: в Кемеровской её цена ниже: 14 412 руб. 80 коп. против 17 759 руб. 80 коп. в Амурской области.

На предпоследнем месте оказался Татарстан со среднемесячным доходом в 38 034 руб. и потребительской корзине в 14 415 руб. 90 коп.

Самый низкий уровень в рейтинге социального благополучия и 25-е место было отведено Свердловской области, в которой среднемесячная зарплата составила 41 199 руб. при потребительской корзине, которая оценивается в 15 697 руб.