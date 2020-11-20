Что не устраивает МВФ и инвесторов в украинскую экономику?

Йоста Люнгман, представитель МВФ в Украине заявил, что экономическая поддержка со стороны МВФ для Украины важна, но не менее важная — поддержка долговременной стабильности в Украине, сообщил он во время общего ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации.

Говоря о преградах для достижения такой стабильности, Люнгман сослался на опрос инвесторов, проведенный при поддержке ЕБА.

«Четвертый год подряд мы видим, что инвесторы переживают из-за коррупции, судебной коррупции и влияния олигархов на экономику», — сказал представитель МВФ.

«Очевидно, что такие вопросы надо будет решать, чтобы обеспечить долгосрочный рост. Эти вопросы достаточно высоко стоят в программе поддержки. Это вопросы, которые мы стремимся решить», — добавил он.

Люнгман избежал прямого ответа на вопрос исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, получит ли Украина средства МВФ хотя бы в 2021 году.

«Мы на такие вопросы не отвечаем, мы о таких переговорах публично не объявляем», — сказал Люнгман.

Однако, он добавил: «Вы знаете, как говорил наш управляющий директор в начале этой недели: у нас продолжается диалог с представителями власти о том, что должно быть сделано для того, чтобы обеспечить этот пересмотр вопроса. И как только мы сможем это обеспечить, мы будем продвигать эту программу».

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Победа Поклонской: делегация ООН приедет в Крым, чтобы оценить ситуацию с водой

Героиня Русской весны в Крыму, а сейчас зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская одержала небольшую, но всё же победу — делегация представителей Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявила, что заинтересована в посещении Крыма. Целью визита будет ознакомление на месте с ситуацией, связанной с водоснабжением полуострова. Напомним, в мае Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить преступные действия майданных киевских властей, отрезавших Крым от пресной воды, и принять меры по возобновлению работы Северо-Крымского канала. Тогда УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова. Собрав все данные, депутат отправила их. Сегодня Поклонская рассказала журналистам РИА Новостей следующее: «Представители Управления верховного комиссара по правам человека ООН в ответе на мое обращение заявили о готовности посетить Крым и попросили их сопровождать. Я запросила состав делегации и удобное для них время визита. Я очень жду ответ от верховного комиссара по правам человека ООН со списком членов делегации, готовых приехать в Крым по вопросу перекрытия Украиной воды. Посмотрим на реальность высказанного УВКПЧ желания прибыть к нам на полуостров». Она добавила, что сейчас уточняются даты визита и состав делегации. В своё время после получения всех данных о преступлениях Киева в ООН заявили, что обратили внимание на доступ крымчан к пресной воде, но после «более детального» рассмотрения вопроса, сообщили, что за водоснабжение Крыма ответственна Россия.

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Эксперт вскрыл странную тайну следствия по делу «Боинга» МН17 (ФОТО)

Уже на следующей неделе суд Нидерландов возобновит работу по делу о крушении рейса МН17 на Донбассе. В преддверии новой эпопеи технический эксперт Юрий Антипов указал на фатальные нестыковки в доказательствах. Важные улики просто-напросто не приобщили. Специалист возмутился, что суд отказывается брать во внимание важные материалы. По его словам, следовало провести анализ, как вели себя осколки самолета после взрыва на борту. В качестве доказательств Антипов представил фото деталей «Боинга», которые были изучены после катастрофы. В частности, снимок элемента рамы остекления, в которой был обнаружен осколок. «Осколок летел по отношению к раме остекления справа налево (если смотреть на представленные фото). Причем, летел не с наружной стороны, а изнутри конструкции (со стороны объема кабины пилотов)», — уверяет эксперт. Юрий Антипов убежден, что это расследование сфабриковано с целью сокрытия достоверной информации. «Становится очевидным, что осколок летел по своей траектории, двигаясь снизу вверх, т. е. с совершенно противоположного направления, как если бы ракета „Бука“ взорвалась вверху над кабиной. Так кто врет? Беспристрастное железо или чиновники из Голландии? Думаю, ответ очевиден», — заявил Антипов. Теперь остается надеется, что представленные техническим специалистом доказательства привлекут к материалу дела. В таком случае появится шанс наказать настоящих виновников трагедии в небе над Донбассом. Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Олег Сенцов и второй шедевр мастера

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«Напуганы и включают заднюю»: В ГБР сделали заявление о вызове на допрос вождей Евромайдана

В Государственном бюро расследований отреагировали на заявление депутата Верховной рады Андрея Парубия о том, что его вызвали его на допрос в связи с событиями Евромайдана. В ГБР заявили, что запланированный допрос был отменен из-за распространения эпидемии COVID-19 и назвали недостоверной информацию СМИ о том, что допрос накануне годовщины начала Майдана его участников обусловлен политическими мотивами. Как отметили в ведомстве, уголовное производство по статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом генпрокурора во исполнение решения суда, а следственные действия ГБР в его рамках ведутся. Но допросы не состоятся из-за коронавируса, и об этом их участникам сообщили заблаговременно. Причем вызовы аннулировали еще две недели назад, однако «свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас». Телеграм-канал «Политика Страны» назвал возможную причину отмены допросов. «В общем, как и предполагала „Страна”, уже никто некуда не бежит. В Офисе президента, видимо, сильно напуганы тем, что все эти дела используются Порошенко и Ко для мобилизации своих сторонников против Зеленского на 21 ноября, а потому включают заднюю по всем направлениям», — отмечается в сообщении.

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Царёв рассказал о предательстве на российском ТВ (ВИДЕО)

Известный украинский политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царёв напомнил, как Соединенные Штаты готовили переворот на Украине. «Ровно семь лет назад я с трибуны Верховной Рады обвинил посольство США в подготовке переворота на Украине. Националисты орали так, что я себя не слышал. Слава Богу, микрофон чувствительнее, чем мои уши, иначе разобрать, что я говорю, было бы невозможно. Мое выступление длилось столько, сколько было отведено для выступления руководителя фракции. С формальной точки зрения я, как заместитель руководителя фракции, имел право так делать. Но фактически мое выступление не было согласовано с руководством фракции и партии и было моей личной инициативой. Когда я сошёл с трибуны, мне навстречу устремилась возмущённая Анна Герман со словами, что я не имею полномочий обвинять Соединённые Штаты. Выручил меня Михаил Чечетов, который обогнал Герман, бросился ко мне навстречу, обнял, оттеснил Герман: „Наконец хоть кто-то назвал вещи своими именами!“ После выступления я уехал к себе в Днепропетровск и вернулся в Киев по просьбе руководителей партии уже в разгар Майдана. P. S. После выступления я подошёл к одному моему хорошему товарищу — журналисту, который отвечал за новостные сюжеты из Украины для российских федеральных каналов. Я попросил поставить это видео на Россию. Сказал, что было бы хорошо, чтобы о том, что будет происходить в Украине, знали в России заранее. Он мне ответил, что это Россию не интересует. Спасибо YouTube. Благодаря ему вы можете посмотреть это видео».

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