Двое украинских боевиков сбежали из части с оружием — НМ ДНР

Пока командир 53 бригады Титенко отсутствует на службе по причине тяжелой формы протекания коронавирусной инфекции, двое его подчиненных сбежали из части. Об этом сообщает представитель НМ ДНР.

«Офицеры вышестоящего штаба разбирались по фактам самовольного оставления части 14 ноября двумя военнослужащими 53 бригады Рыбалко и Маслагина, скрывшихся с оружием и боеприпасами», — сообщил представитель.

Также сообщается об очередных небоевых потерях в рядах украинских карателей.

«Боевики, следуя по тропе в районе н.п. Водяное, сошли с установленного маршрута, в результате чего произошёл их подрыв. Установлено, что командиром батальона морской пехоты 36 бригады Сикоза информация о расположении мин в данном районе, группе националистов не доводилась, в результате чего, при подрыве, боевики Безуглов и Белоусов получили тяжелые ранения», — отметили в НМ ДНР.

Примечательно то, что в зонах ответственности командиров соединений морской пехоты, подчиненные подрываются на собственных взрывных устройствах чаще всего из-за незнания местности и расположения мин, расследованию которых не придается большого значения.

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Турция может присоединиться к киевским карателям на Донбассе – военкор назвал условия

Не только украинские националисты пытаются использовать опыт из карабахского конфликта. Уроки извлекли и республики Донбасса, предвкушая новый виток киевской агрессии.

Как рассказал военный корреспондент Александр Сладков, защитники Донбасса укрепляют позиции и проводят учения по отражению наступления украинских боевиков.

«На днях я видел, как поднимается по учебной тревоге одна группа разведывательного батальона «Спарта» в Донецке», — рассказывает журналист.

На фоне того, как между Азербайджаном и Арменией снова вспыхнуло противостояние, на Украине участились призывы к возобновлению боевых действий на Донбассе. Киевский пропагандист Александр Кушнарь, в частности, предлагал совершить решительное наступление «в азербайджанском стиле», которое якобы напугает Россию.

Сладков, в свою очередь, обратил внимание на то, что Азербайджан воспользовался поддержкой Турции. Киев же не может похвастать наличием союзника, который готов игнорировать давление США, Германии и Франции.

«У Киева нет такого союзника. Но, если Турции пообещают передать Крым под ее протекторат, в случае украино-российского вооруженного конфликта на полуострове, тогда Анкара может оказать помощь. Такой сценарий соответствует украинской идеологии, что лучше пусть достанется туркам, нежели москалям», — рассуждает военкор.

При этом он напомнил о том, что в Карабахе Россия придерживалась политики строгого нейтралитета. На Донбассе она вполне способна вмешаться, если Украина снова начнет бойню.

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Донбасская земля карает оккупантов (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано. Командование НМ ЛНР продолжает осуществлять контроль соблюдения условий режима перемирия. Подразделения Народной милиции непрерывно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность наших граждан. В нарушение третьего пункта дополнительных мер по соблюдению условий перемирия противник разместил вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. За прошедшие сутки в зоне ответственности 92 омбр ВСУ выявлено размещение девяти танков Т-64, одной боевой бронированной машины, одного МТ-ЛБ и одной БРЭМ-1 вблизи н. п. Лоскутовка. В зоне ответственности 80 одшбр ВСУ зафиксировано нахождение одной бронированной разведывательно-дозорной машины в районе н. п. Счастье. Данные факты также отмечены наблюдателями СММ ОБСЕ в ежедневном отчете от 17.11.2020 года. Боевики ВСУ продолжают беспорядочное минирование территории Донбасса на подконтрольной киевской власти стороне. Нашей разведкой зафиксирован очередной факт минирования сельскохозяйственных угодий военнослужащими 30-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Горское. Боевиками было установлено 15 противотанковых мин ТМ-62. Кроме того, в рядах вооруженных формирований Украины продолжают иметь место случаи небоевых потерь личного состава при установке минно-взрывных заграждений. Так, 17 ноября по указанию командира 10-го батальона 59-й бригады группе саперов была поставлена задача на установку дополнительных минно-взрывных заграждений в районе н. п. Троицкое. При установке мин произошел подрыв, в результате которого двое боевиков получили минно-взрывные травмы, один из них при оказании помощи фельдшером медицинской роты скончался. В ходе предварительного разбирательства было установлено, что военнослужащие подорвались на минно-взрывных заграждениях, ранее установленных боевиками 24-й бригады, убывшей из зоны «ООС» в начале ноября текущего года. По информации, поступающей нам от местных жителей на подконтрольной Украине территории, отмечаются факты ограничения прав и свобод в отношении мирного населения со стороны военнослужащих ВСУ. Так, боевиками 92-й бригады, прибывшими на замену 30 омбр, выставлены дополнительные блокпосты, для выезда из н. п. Попасная от жителей требуют специальное разрешение. Жителям н. п. Золотое-4 предписано передвигаться только на работу и домой. Вблизи железнодорожной станции Рубежное людей, которые осуществляют фото- и видеосъёмку на мобильные телефоны, задерживают сотрудники ВСП и изымают средства связи. Эпидемиологическая обстановка в зоне «ООС» продолжает ухудшаться. По данным нашего источника в 80-й бригаде, за сутки 16 ноября выявлено сорок семь военнослужащих, заболевших коронавирусной инфекцией. Комбриг Шворак отдал указания на развертывание дополнительного изолятора. Начальник медицинской службы соединения обратился к волонтерской организации «Человек в беде» с просьбой оказать помощь в доставке средств защиты и медицинских препаратов. Факт передачи гуманитарной помощи был зафиксирован представителями украинских телеканалов «1+1» и «Интер». В настоящий момент командованием бригады ведется работа по исключению публикации данного видеосюжета на украинских ресурсах.

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