Интересы китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич» в международном арбитраже против Украины будут представлять три юридических компании из числа самых авторитетных в мире. Это следует из сообщения на сайте группы DCH.

«Три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО Мотор Сич (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере $3,5 млрд. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger», — говорится в сообщении.

Названные компании являются лидерами в области международного арбитража. А в числе их партнеров, в частности, такие юристы как экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — супруг экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая может занять пост вице-президента США при президенте Джо Байдене.

Также пользуется авторитетом Гэри Борн — председатель Группы международной арбитражной практики WilmerHale, как идеолог глобальной концепции защиты прав инвесторов и их инвестиций.

4 сентября китайские инвесторы «Мотор Сич» направили Минюсту уведомление об инвестиционном споре. Они расценивают действия власти Украины в отношении своих активов как попытку экспроприации их инвестиций, что противоречит действующему между Украиной и Китаем Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.

Еще в 2016 году инвесторы приобрели корпоративные права «Мотор Сич», но до сегодняшнего дня не могут полноценно распоряжаться своей собственностью из-за блокировки деятельности предприятия госорганами.