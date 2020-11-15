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Стариков и Сапелкин – мифы о Сталине в Туруханской ссылке

08:10. 15 ноября 2020 174 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске моей новой авторской программы (предлагайте название в комментариях), вместе с публицистом и историком Николаем Сапелкиным мы исследуем период жизни Сталина во время Туруханской ссылки. Определив список мифов о Сталине, которые сложились не без помощи нашей либеральной общественности, Николай Сапелкин убедительно, на основе фактов и документов развенчивает грязные наветы на историческую правду.

Первую часть интервью смотрите в этом ролике.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:40 — Осип Сталин в Туруханской ссылке
01:42 — Сталин не был судим
02:55 — Мифы о Сталине
05:26 — Политическое положение Сталина в партии накануне ссылки
11:09 — Про методики исчисления географического центра России
15:04 — Посещал ли Сталин Свято-Троицкий монастырь
20:16 — Встреча Сталина и Свердлова в Монастырском
24:54 — О буржуазной работе Свердлова
28:43 — Как Сталин излечился от туберкулёза

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Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/starikov-i-sapelkin-mify-o-staline-v-turuhanskoj-ssylke-121302

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