Стариков и Сапелкин – мифы о Сталине в Туруханской ссылке
В очередном выпуске моей новой авторской программы (предлагайте название в комментариях), вместе с публицистом и историком Николаем Сапелкиным мы исследуем период жизни Сталина во время Туруханской ссылки. Определив список мифов о Сталине, которые сложились не без помощи нашей либеральной общественности, Николай Сапелкин убедительно, на основе фактов и документов развенчивает грязные наветы на историческую правду.
Первую часть интервью смотрите в этом ролике.
Хронометраж:
00:00 — Вступление
00:40 — Осип Сталин в Туруханской ссылке
01:42 — Сталин не был судим
02:55 — Мифы о Сталине
05:26 — Политическое положение Сталина в партии накануне ссылки
11:09 — Про методики исчисления географического центра России
15:04 — Посещал ли Сталин Свято-Троицкий монастырь
20:16 — Встреча Сталина и Свердлова в Монастырском
24:54 — О буржуазной работе Свердлова
28:43 — Как Сталин излечился от туберкулёза
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