В очередном выпуске моей новой авторской программы (предлагайте название в комментариях), вместе с публицистом и историком Николаем Сапелкиным мы исследуем период жизни Сталина во время Туруханской ссылки. Определив список мифов о Сталине, которые сложились не без помощи нашей либеральной общественности, Николай Сапелкин убедительно, на основе фактов и документов развенчивает грязные наветы на историческую правду.

Первую часть интервью смотрите в этом ролике.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

00:40 — Осип Сталин в Туруханской ссылке

01:42 — Сталин не был судим

02:55 — Мифы о Сталине

05:26 — Политическое положение Сталина в партии накануне ссылки

11:09 — Про методики исчисления географического центра России

15:04 — Посещал ли Сталин Свято-Троицкий монастырь

20:16 — Встреча Сталина и Свердлова в Монастырском

24:54 — О буржуазной работе Свердлова

28:43 — Как Сталин излечился от туберкулёза

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Источник: https://nstarikov.ru/starikov-i-sapelkin-mify-o-staline-v-turuhanskoj-ssylke-121302