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Протесты против фальсификации выборов в Вашингтоне

21:37. 14 ноября 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В Вашингтоне сегодня идут массовые протесты против кражи голосов и фальсификации выборов президента США.


Трансляция.







































































Американцы – вы невероятные!
Пора ставить палатки. Все собираемся у монумента Вашингтону в 22-30. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей.

Метки: байден, вашингтон, Видео, выборы, протесты, США, Трамп, фотографии, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6327271.html

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