В Вашингтоне сегодня идут массовые протесты против кражи голосов и фальсификации выборов президента США.Трансляция.Американцы – вы невероятные!Пора ставить палатки. Все собираемся у монумента Вашингтону в 22-30. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6327271.html