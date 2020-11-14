Новости Украины и Новороссии 14 ноября 2020
- 08:58 Воскобойников LIVE.
- 07:30 Спецлагеря на Украине для граждан России: при чём здесь Донбасс и Крым? (ВИДЕО).
- 05:00 Невидимая «зрада», или Русский символ власти президента Украины (ФОТО).
- Вчера 20:40 «Чья б корова мычала»: Лукашенко резко ответил Зеленскому (ВИДЕО).
- Вчера 19:11 Труханова хотели сместить, но Зе выслал отряды на помощь.
Воскобойников LIVE
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Спецлагеря на Украине для граждан России: при чём здесь Донбасс и Крым? (ВИДЕО)
На Украине тех, у кого имеется российский паспорт, будут задерживать и отправлять на спецпоселения. То есть по сути в лагеря. На военном языке это означает «интернирование». И это не шутки: украинский кабмин действительно внёс такой законопроект на рассмотрение в Верховную раду. И если он всё-таки будет принят, то в первую очередь это угрожает жителям Донбасса и Крыма, которые получили российское гражданство.
Как рассказала киевская журналистка Олеся Медведева, «нормы этого документа действуют в особый период», который на Украине длится с 2014 года.
«Обжаловать интернирование человек, конечно, может в установленном законом порядке. То есть подразумевается, что через суд. Решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и принятия президентом указа об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования. Но, опять же, причины в законопроекте не описываются», — заметила она.
Также законопроект не обязывает отчитываться военных, по каким причинам был задержан тот или иной гражданин. Кого задержать будет решать СБУ, на которую возложено такое право.
После информация о задержанных будет подаваться в Генштаб ВСУ, а там уже будут принимать решение об интернировании этих людей с учётом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности страны. Причём, можно интернировать не только лиц с гражданством, но и без.
Если документ будет одобрен, то задача по ведению переговоров об освобождении или обмене интернированных будет возложена на МИД Украины. Министерство инфраструктуры должно будет им обеспечить перевозку поездами, а также почтовую связь. А координировать весь этот процесс возложат на Министерство временно оккупированных территорий.
«Если вам всё ещё кажется, что это какая-то шутка, то нет. Это реальный законопроект», — сказала Медведева.
Она добавила, что «с учётом того, что большинство дончан и крымчан, и луганчан, когда въезжают на подконтрольную Украине территорию не берут собой российские паспорта, а всё равно могут попасть под действие закона», то «можно смело сказать, что данный законопроект продолжает политические традиции времён Порошенко». При этом интернированные люди не несут ответственности за нарушение срока пребывания в Украине. И охранять их места принудительного поселения будет национальная гвардия.
«Разрыв связи с людьми, которые проживают на неподконтрольных территориях и лишение этих жителей элементарных прав в Украине — это в очередной раз доказывает, что абсолютно вся риторика Зеленского и его команды, касательно примирения, касательно мирных шагов по Донбассу — это всего лишь пиар, который был нужен для удержания власти перед выборами. Теперь всё, выборы закончились», — рассказала журналистка.
По словам киевского политолога Вадима Карасёва, данный законопроект — «это самодеятельность Шмыгаля, который таким образом подставляет Зеленского», но лстрахуется патриотическим электоратом и патриотической общественностью, которые такую идею, в общем-то легко могут поддержать».
«Возникает ощущение, что „львовский клан“ занимается скрытым сепаратизмом, – сказал он. — С одной стороны это сигнал людям с неподконтрольных территорий, чтобы убирались в Россию со своими российскими паспортами. А для тех, кто приедет сюда, хотят подготовить по сути инфильтрационные лагеря. С точки зрения политтехнологий — они рассчитывают получить голоса патриотической общественности и уберечься от отставки. Боятся Порошенко, который, как кажется, после местных выборов оказался на подъёме, и хотят патриотическую повестку забрать себе».
Данная инициатива направлена на подрыв переговорного процесса по Донбассу, считает украинский политолог Руслан Бортник. Потому что , и «делается всё, чтобы никаких подвижек для политического урегулирования не было».
«Эти цели и инструменты преступны, у государства есть все полномочия, чтобы не создавать проблем жителям неподконтрольных территорий, которые и так достаточно настрадались. Странно получается, с одной стороны говорят о двойном гражданстве, а с другой — предлагают такие идеи, которые не способны ни на что, кроме как вызвать крайне агрессивную акцию у жителей Донбасса. И чтобы остальные регионы не обольщались, всегда можно ввести поправочку на венгерские и румынские паспорта», — поделился Бортник.
А вот эксперт-политолог Михаил Погребинский считает, что «сейчас идёт сражение за то, кто представит для новой американской администрации себя в роли главных партнёров».
«Порошенко уже показал, что он готов. Зеленский ещё раньше, чем Порошенко, поздравил Байдена. А теперь почему бы Шмыгалю не поучаствовать в таком конкурсе на самого главного антироссийского политика?» — отметил Погребинский.
В любом случае, по словам журналистки Олеси Медведевой, данный законопроект «является неконституционным», потому что он «нарушает права человека».
«Это просто откровенный идиотизм, за который, я уверена, большинство депутатов не проголосуют. Если они при здравом уме и трезвой памяти, — сказала она и добавила, что «хотелось бы удивиться, но не получается».
— У нас нет дна. Лишь донья в огромном количестве для пробития…».
Между тем, в Госдуме резко отреагировали на идею Киева переселить россиян. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал данное предложение украинского кабмина настоящим и неприкрытым фашизмом и закончиться «эта вакханалия», по его мнению, может только через полную смену власти в стране.
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Невидимая «зрада», или Русский символ власти президента Украины (ФОТО)
Псевдонаучность и фальсифицированность 99% истории Украинского государства (УГ) в образованном и приличном обществе воспринимается как аксиома, не требующая никаких дополнительных объяснений и доказательств.
Однако, иногда было бы не лишним предъявлять гражданскому обществу хотя бы самые яркие примеры, уничтожающие само основание, корни украинской идеологии.
Инаугурация Виктора Януковича 25 февраля 2010 года.
Так, неотъемлемой процедурой, которую вынужден пройти любой вновь избранный президент УГ, является инаугурация, то есть ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства.
Текст президентской присяги, а также некоторые юридические нюансы проведения инаугурации содержит статья 104 Конституции Украины.
Однако, нас интересуют не колебания воздуха, модулируемые новым «гарантом української незалежностi» во время чтения текста присяги, а те атрибуты и символы власти, которые используются во время (и практически исключительно — только во время) проведения инаугурации нового президента УГ.
Официальные символы главы Украинского государства. А ещё, само собой, есть и неофициальные.
На штандарте, булаве, печати и знаке президента мы останавливаться не будем, ибо перечисленные символы заслуживают отдельные и совершенно самостоятельные опусы «в их честь». А вот на «старенькой книжице», положив руку на которую каждый президент УГ читает присягу, остановимся детальнее.
Скан-копия страницы Пересопницкого Евангелия, 1556-1561 гг.
Данная «старенькая книжица» является «древним и нетленным артефактом всея Украины и всея украинскаго народа», а именно Пересопницким Евангелием, являющимся рукописным переводом первого польского Нового Завета, тираж которого вышел в Речи Посполитой на польском языке в 1556 году.
Сама же «старенькая книжица» переводилась и переписывалась с польского на «некий древний протоукраинский язык» с 1556 по 1561 гг. Как вам такой исторический фарс, в который верит подавляющее большинство населения УГ?..
Давайте заглянем внутрь этого знаменитого Пересопницкого Евангелия, так сказать, «убедимся в подлинности» данной «украинской» реликвии:
Скан-копия страницы Пересопницкого Евангелия, 1556-1561 гг.
Если у вас вызвало затруднение прочтение приведенных фрагментов — дублируем их ниже:
1) …«выложеный из языка блъгарского на мово Роускоую»…
2) …при дръжавѣ Жикгимонтовичоу Авгоусте Кроли Полскомъ, Великомъ Кнзи Литовскомъ, Роускомъ, Проускомъ»…
3) …«прекладана из языка Блъгарского на мовоу Роускоую. То для лепшого вырозоумления людоу христiанского посполитого»…
И ещё раз дублируем выделенные фрагменты текста более крупным планом…
Скан-копия фрагмента страницы Пересопницкого Евангелия, 1556-1561 гг.
Да, именно «мово Роуская», именно «Князи Роуские» и именно отсутствие хоть какого-либо намека на «украину» и «украинцев» дают нам безоговорочное право заявить о чудовищном «зрадофильстве» на самой верхушке пищевой цепочки Украинского государства!..
Вы вообще представляете масштаб «зрады»?!
Выходит, что все до единого президенты УГ держали руку на Евангелии, написанном по правилам и согласно грамматике русского языка XVI века, на языке «клятых москалей», а не на языке «древних протоукраинцев»!..
Держали — это факт; но все ли?
Леонид Кравчук принимает присягу президента Украины на заседании Верховной Рады держа левую руку на Конституции УССР. 05 декабря 1991 года.
Леонид Кучма принимает присягу президента Украины держа правую руку на Пересопницком Евангелии. Церемонии инаугурации президента УГ, проведенные 10 июля 1994 года и 30 ноября 1999 года.
Виктор Ющенко принимает присягу президента Украины держа правую руку на Пересопницком Евангелии. Церемония инаугурации президента УГ, проведенная 23 января 2005 года.
Виктор Ющенко нежно целует Пересопницкое Евангелие, вероятно, никогда не прочитав в нем ни одной строки.
Виктор Янукович принимает присягу президента Украины держа правую руку на Пересопницком Евангелии. Церемония инаугурации президента УГ, проведенная 25 февраля 2010 года.
Пётр Порошенко принимает присягу президента Украины держа правую руку на Пересопницком Евангелии. Церемония инаугурации президента УГ, проведенная 07 июня 2014 года.
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины держа правую руку на Пересопницком Евангелии. Церемония инаугурации президента УГ, проведенная 20 мая 2019 года.
Как видно из приведенных выше материалов, лишь Леонид Кравчук не держал руку на «зрадофильском» Пересопницком Евангелии, написанном на «мове москалей» конца XVI века.
Впрочем, Макарович был уникальным «вновь испеченным гарантом» не только в этом: поскольку Конституция «незалежной» Украины была принята значительно позже — в 1996 году — Кравчук присягал на конституции советских времен. То есть Макарович нарушил не одно, а сразу два обязательных правила проведения инаугурации президента Украины.
Возможно, Леонид Кравчук уже в 1991 году знал про «зраду», внедрившуюся в процедуру инаугурации вместе с нетленным фолиантом Пересопницкого Евангелия?..
Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»
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«Чья б корова мычала»: Лукашенко резко ответил Зеленскому (ВИДЕО)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко прокомментировал слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского, заявившего, что будет обращаться к белорусскому лидеру, не указывая его должность.
«На каком уровне у вас происходит диалог с Владимиром Зеленским, который сказал, что к Вам будет обращение просто “Александр Лукашенко”, без слова „президент“?» — спросил у Лукашенко украинский журналист.
В ответ президент Белоруссии заявил, что «Володе Зеленскому сейчас надо опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом».
«По-моему, все к тому идет. С семидесяти с лишним процентов он обвалился недавно до 30 процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить к себе доверие со стороны народа. Поэтому грубо скажу: „Чья б корова мычала, а Зеленского молчала“», — подчеркнул Лукашенко.
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Труханова хотели сместить, но Зе выслал отряды на помощь
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