На Украине тех, у кого имеется российский паспорт, будут задерживать и отправлять на спецпоселения. То есть по сути в лагеря. На военном языке это означает «интернирование». И это не шутки: украинский кабмин действительно внёс такой законопроект на рассмотрение в Верховную раду. И если он всё-таки будет принят, то в первую очередь это угрожает жителям Донбасса и Крыма, которые получили российское гражданство.

Как рассказала киевская журналистка Олеся Медведева, «нормы этого документа действуют в особый период», который на Украине длится с 2014 года.

«Обжаловать интернирование человек, конечно, может в установленном законом порядке. То есть подразумевается, что через суд. Решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и принятия президентом указа об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования. Но, опять же, причины в законопроекте не описываются», — заметила она.

Также законопроект не обязывает отчитываться военных, по каким причинам был задержан тот или иной гражданин. Кого задержать будет решать СБУ, на которую возложено такое право.

После информация о задержанных будет подаваться в Генштаб ВСУ, а там уже будут принимать решение об интернировании этих людей с учётом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности страны. Причём, можно интернировать не только лиц с гражданством, но и без.

Если документ будет одобрен, то задача по ведению переговоров об освобождении или обмене интернированных будет возложена на МИД Украины. Министерство инфраструктуры должно будет им обеспечить перевозку поездами, а также почтовую связь. А координировать весь этот процесс возложат на Министерство временно оккупированных территорий.

«Если вам всё ещё кажется, что это какая-то шутка, то нет. Это реальный законопроект», — сказала Медведева.

Она добавила, что «с учётом того, что большинство дончан и крымчан, и луганчан, когда въезжают на подконтрольную Украине территорию не берут собой российские паспорта, а всё равно могут попасть под действие закона», то «можно смело сказать, что данный законопроект продолжает политические традиции времён Порошенко». При этом интернированные люди не несут ответственности за нарушение срока пребывания в Украине. И охранять их места принудительного поселения будет национальная гвардия.

«Разрыв связи с людьми, которые проживают на неподконтрольных территориях и лишение этих жителей элементарных прав в Украине — это в очередной раз доказывает, что абсолютно вся риторика Зеленского и его команды, касательно примирения, касательно мирных шагов по Донбассу — это всего лишь пиар, который был нужен для удержания власти перед выборами. Теперь всё, выборы закончились», — рассказала журналистка.

По словам киевского политолога Вадима Карасёва, данный законопроект — «это самодеятельность Шмыгаля, который таким образом подставляет Зеленского», но лстрахуется патриотическим электоратом и патриотической общественностью, которые такую идею, в общем-то легко могут поддержать».

«Возникает ощущение, что „львовский клан“ занимается скрытым сепаратизмом, – сказал он. — С одной стороны это сигнал людям с неподконтрольных территорий, чтобы убирались в Россию со своими российскими паспортами. А для тех, кто приедет сюда, хотят подготовить по сути инфильтрационные лагеря. С точки зрения политтехнологий — они рассчитывают получить голоса патриотической общественности и уберечься от отставки. Боятся Порошенко, который, как кажется, после местных выборов оказался на подъёме, и хотят патриотическую повестку забрать себе».

Данная инициатива направлена на подрыв переговорного процесса по Донбассу, считает украинский политолог Руслан Бортник. Потому что , и «делается всё, чтобы никаких подвижек для политического урегулирования не было».

«Эти цели и инструменты преступны, у государства есть все полномочия, чтобы не создавать проблем жителям неподконтрольных территорий, которые и так достаточно настрадались. Странно получается, с одной стороны говорят о двойном гражданстве, а с другой — предлагают такие идеи, которые не способны ни на что, кроме как вызвать крайне агрессивную акцию у жителей Донбасса. И чтобы остальные регионы не обольщались, всегда можно ввести поправочку на венгерские и румынские паспорта», — поделился Бортник.

А вот эксперт-политолог Михаил Погребинский считает, что «сейчас идёт сражение за то, кто представит для новой американской администрации себя в роли главных партнёров».

«Порошенко уже показал, что он готов. Зеленский ещё раньше, чем Порошенко, поздравил Байдена. А теперь почему бы Шмыгалю не поучаствовать в таком конкурсе на самого главного антироссийского политика?» — отметил Погребинский.

В любом случае, по словам журналистки Олеси Медведевой, данный законопроект «является неконституционным», потому что он «нарушает права человека».

«Это просто откровенный идиотизм, за который, я уверена, большинство депутатов не проголосуют. Если они при здравом уме и трезвой памяти, — сказала она и добавила, что «хотелось бы удивиться, но не получается».

— У нас нет дна. Лишь донья в огромном количестве для пробития…».

Между тем, в Госдуме резко отреагировали на идею Киева переселить россиян. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал данное предложение украинского кабмина настоящим и неприкрытым фашизмом и закончиться «эта вакханалия», по его мнению, может только через полную смену власти в стране.