Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mg6VQnYVl_s
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Дорога, ячменное поле, склон холма говорят по-разному с чужаком и с тем, кто среди них родился. Привычный взгляд не дивится выхваченным частностям, он и не видит их, — знакомое с детства ложится ему на сердце.
— Антуан де Сент-Экзюпери
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