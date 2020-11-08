Ряд украинских политиков разного уровня отреагировали на происходящее в США и поспешили поздравить Джо Байдена с победой на выборах.

При этом свои посты в социальных сетях они подкрепляли фотографией личной встречи с новоизбранным американским президентом.

Активный майдановец, а теперь член набсовета «Укрзализныци» и экс-депутат Рады Сергей Лещенко решил не тратить время на текст, лаконично написав:

«С победой, господин 46 президент США!»

Соратница Лещенко и экс-нардеп Светлана Залищук также напомнила вероятному президенту о себе, написав, что пришло время хвалиться селфи с президентом.

«Вот как работает демократия», — прокомментировал новости из США глава исполкома Нацсовета реформ Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. И тоже запостил фото с Байденом.

Петр Порошенко, чьи разговоры с Байденом недавно стали достоянием общественности, заявил, что Украина следует примеру американских выборов как демократичных и свободных.

«Мои самые теплые поздравления Джо Байдену — бойцу, государственнику и новоизбранному президенту США! Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующим на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, который мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы и в дальнейшем противостоим», — заявил Порошенко.

Он также ничтоже сумняшеся добавил, что Украине повезло с новым президентом США.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк также не остался в стороне и опубликовал свое фото с будущим главой американского государства, прикрепив к нему поздравления.

«Это действительно историческое решение американского народа, которое наполняет надеждой на восстановление демократического лидерства Америки в мире и солидарности между народами, стремящихся справедливого мирового порядка», — написал Яценюк.

Экс-глава правительства также заверил, что ценит понимание важности украинской независимости и остается «благодарным за (…) поддержку нашей нации во время смертельной угрозы над Украиной».

«Пусть Господь благословит Соединенные Штаты. Пусть Господь благословит Украину», — заявил Яценюк.

Прокомментировали победу Байдена на выборах президента США и региональные власти Украины. Так, губернатор Херсонской области Юрий Гусиев отреагировал кратко: «46-й президент США».

Накануне вечером мировые информационные агентства сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Через некоторое время конкурент Трампа сам объявил, что избран новым президентом.

В свою очередь, действующий глава государства пообещал доказать в суде, что выборы в стране, которой он руководит последние четыре года, прошли с многочисленными нарушениями.