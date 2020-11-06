Итак, в Соединённых Штатах продолжается подсчёт голосов, а ожидание победителя затягивается. Пока Россия спала, в США оба кандидата выступили перед журналистами.

Трамп появился перед прессой впервые за полтора дня, заявив, что выиграл в рекордными показателями, журналистов раскритиковал, а демократов обвинил в попытке «украсть выборы». Пообещал дойти до Верховного суда, главой которого он недавно так удачно назначил «своего человека».

Байден, выступая, заявил, что в победе не сомневается, призвал спокойно ожидать окончания подсчёта голосов, пообещав, что посчитают каждый бюллетень. Журналисты обратили внимание на старческую походку Байдена, когда он уходил после выступления.

В Пенсильвании и Джорджии, оглушительной победой в которых Трамп так гордится, Байден очень сильно сократил разрыв, приближаясь к оппоненту.

Стало известно, что считать голоса будут ещё очень долго: в Неваде, например, бюллетени принимают до 12 ноября, в Джорджии обещают посчитать за 10 дней. Невада, напомним, это штат, точных результатов голосования из которого пока нет.

Федеральный суд издал предписание о проверках всех почтовых отделений, через которые идут бюллетени. Проверять будут дважды за сутки.

Бывший глава администрации Белого дома при Трампе не исключил, что экс-патрон в случае своего поражения пойдет на выборы в 2024 году.

А в Нью-Йорке, тем временем, беспорядки: полиция жёстко задерживала, протестующие под транспарантами Black Lives Matter кричали, что и Байдену и Трампу они одинаково безразличны.