И снова здравствуйте дорогие почитатели Яп. Уже скоро год как я "влился"в компанию ЯП. И месяцев десять, после моей первой публикации. Много воды утекло. Многое в мире изменилось и меняется. И мы меняемся...,под "влиянием" друг друга. Где то в лучшую сторону. Где то скатывается на личности, вот и я не смог противостоять накалу страстей и... "Скатился". Так что, пользуясь случаем-(если конечно уважаемый Брахман предоставит), хочу попросить прощения у всех- кого чянно, кого нечаянно обидел, огорчил,разочаровал..А именно у Марины.Айвы. Жоры. Сани КБ. Чужого (к сожалению не знаю имя). Наблюдателя...и других. Извините кого не назвал.

Но теперь по делу. Как уже многим известно. В "своих идеях", я отталкиваясь от Серии книг "Звенящие кедры", (надеюсь не сочтет за рекламу Уважаемый Брахман) в которых, через всю серию, "красной линией" проходит "пожелание" (которое кстати уже реализуется) иметь каждой Семье- свой, неотчуждаемый, участок земли-площадью не менее гектара (кстати, есть в реализации и по гектару на человека). Для того что бы каждый имел возможность реализовать себя на земле, или хотя бы иметь возможность побыть на едине с самим собой, с Природой. Как известно, многие мыслители,превносили свои учения в общество,после сколь-нибуть длительного уединения. Что, в первую очередь, не помешало бы и нашим руководителям. Кстати В. В. Путин вроде как частенько бывает на природе, отсюда думаю и его работоспособность. Всем известное ("как раб на галере")...

Так вот, не знаю, есть ли здесь, сейчас на сайте кто-то, кто (не побоюсь этого слова) готов признаться что читал эти книги и принял всем сердцем. Кстати, первый раз здесь и услышал про эти книги. Давно ещё до регистрации.

Но я отвлекся. От темы. В оглавлении. А тут все просто(на мой взгляд). Если кто помнит, в первой публикации,я делал выводы что Коронавирус был "запущен"конкретно против Росии. Так вот, немного скорректирую содержание всего одного слова,исходя из вышесказанного. Не ПРОТИВ, а в ПОМОЩЬ. Более подробно изъяснить, отстоять свое мнение, постараюсь в дискусиях. Если предоставится мне такая возможность.

Желаю всем здоровья и хорошего настроения.