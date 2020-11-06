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Калашников продан, Стволы Архангела, Запятнали Солженицына // Галопом по Европам #330

22:25. 6 ноября 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России больше 20-ти тысяч новых заболевших;
- Новым владельцем концерна «Калашников» стал бывший замминистра транспорта Лушников;
- Форбс рассказал об оружейной коллекции медного короля Алтушкина;
- Россияне вложили в акции отечественных компаний в октябре рекордные 73,7 миллиарда рублей;
- Вкладываться в строящееся жилье боятся почти 70 процентов россиян;
- В Ульяновске временно отстранен министр сельского хозяйства области Семенкин;
- В подмосковных Химках бастуют дворники;
- В Твери опять осквернили Солженицына;
- Сразу несколько американских телеканалов объявили Трампу бойкот;
- Во Франции учителя и воспитатели вышли на очередную забастовку;
- После двух недель протестов по всей стране власти Польши решили отложить запрет на аборты по медицинским показаниям;
- Глава иранского МИДа Зариф отправился в турне по латинской америке;
- Президент Косово Тачи подал в отставку после обвинений со стороны специального суда в Гааге.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T4SPzBGgozM

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