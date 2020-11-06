В этом выпуске:- В России больше 20-ти тысяч новых заболевших;- Новым владельцем концерна «Калашников» стал бывший замминистра транспорта Лушников;- Форбс рассказал об оружейной коллекции медного короля Алтушкина;- Россияне вложили в акции отечественных компаний в октябре рекордные 73,7 миллиарда рублей;- Вкладываться в строящееся жилье боятся почти 70 процентов россиян;- В Ульяновске временно отстранен министр сельского хозяйства области Семенкин;- В подмосковных Химках бастуют дворники;- В Твери опять осквернили Солженицына;- Сразу несколько американских телеканалов объявили Трампу бойкот;- Во Франции учителя и воспитатели вышли на очередную забастовку;- После двух недель протестов по всей стране власти Польши решили отложить запрет на аборты по медицинским показаниям;- Глава иранского МИДа Зариф отправился в турне по латинской америке;- Президент Косово Тачи подал в отставку после обвинений со стороны специального суда в Гааге._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T4SPzBGgozM