Калашников продан, Стволы Архангела, Запятнали Солженицына // Галопом по Европам #330
22:25. 6 ноября 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- В России больше 20-ти тысяч новых заболевших;
- Новым владельцем концерна «Калашников» стал бывший замминистра транспорта Лушников;
- Форбс рассказал об оружейной коллекции медного короля Алтушкина;
- Россияне вложили в акции отечественных компаний в октябре рекордные 73,7 миллиарда рублей;
- Вкладываться в строящееся жилье боятся почти 70 процентов россиян;
- В Ульяновске временно отстранен министр сельского хозяйства области Семенкин;
- В подмосковных Химках бастуют дворники;
- В Твери опять осквернили Солженицына;
- Сразу несколько американских телеканалов объявили Трампу бойкот;
- Во Франции учителя и воспитатели вышли на очередную забастовку;
- После двух недель протестов по всей стране власти Польши решили отложить запрет на аборты по медицинским показаниям;
- Глава иранского МИДа Зариф отправился в турне по латинской америке;
- Президент Косово Тачи подал в отставку после обвинений со стороны специального суда в Гааге.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- В России больше 20-ти тысяч новых заболевших;
- Новым владельцем концерна «Калашников» стал бывший замминистра транспорта Лушников;
- Форбс рассказал об оружейной коллекции медного короля Алтушкина;
- Россияне вложили в акции отечественных компаний в октябре рекордные 73,7 миллиарда рублей;
- Вкладываться в строящееся жилье боятся почти 70 процентов россиян;
- В Ульяновске временно отстранен министр сельского хозяйства области Семенкин;
- В подмосковных Химках бастуют дворники;
- В Твери опять осквернили Солженицына;
- Сразу несколько американских телеканалов объявили Трампу бойкот;
- Во Франции учителя и воспитатели вышли на очередную забастовку;
- После двух недель протестов по всей стране власти Польши решили отложить запрет на аборты по медицинским показаниям;
- Глава иранского МИДа Зариф отправился в турне по латинской америке;
- Президент Косово Тачи подал в отставку после обвинений со стороны специального суда в Гааге.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам