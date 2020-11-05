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Сёмин о животном начале в человеке

16:49. 5 ноября 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Оппортунизм в социал-демократии настолько отталкивает от себя рабочую массу, что она бросается к революционной буржуазии. Только революционная социал-демократия может удовлетворить запросы пролетарской массы и прочно отделить ее от всех мелкобуржуазных партий.


Полное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=G_N71JgKuP8

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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G3lZ2TFWbAg

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