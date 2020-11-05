Сводки от ополчения Новороссии 05 ноября 2020
- 17:01 Украинские боевики подрываются на собственных минах — НМ ДНР.
- 03:30 ВСУ получили сотни новых огнемётов (ФОТО).
- 03:00 Ранение в зад, переломанные кости и брошенные позиции: череда происшествий в рядах боевиков ВСУ (ВИДЕО).
Украинские боевики подрываются на собственных минах — НМ ДНР
Украинские боевики продолжают нарушать первый пункт условий дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, а именно проведение инженерных работ по дооборудованию своих позиций. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
«Данный вид нарушений зачастую приводит к подрывам личного состава на необследованных саперами участках местности, в результате которых гибнут и получают ранения украинские боевики. Командование 35 бригады приняло во внимание печальный опыт своих «коллег» из 56 бригады, в которой в результате подрывов за два дня погибли двое и был тяжело ранен один военнослужащий. Командиру 18 батальона было отдано указание о проведении мероприятий по разминированию территории в районе позиций, спланированных к дооборудованию», — отметил Олег Никитин.
Вследствие необученности личного состава и низких профессиональных навыков, вчера был зафиксирован подрыв сапера из состава отдельной инженерно-саперной роты 35 бригады. В ходе проводимого разбирательства выяснилось, что у 80 процентов личного состава роты отсутствует профильное образование, и только 20 процентов военнослужащих прошли курсы инженерной подготовки.
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ВСУ получили сотни новых огнемётов (ФОТО)
Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов досрочно передал Минобороны Украины партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
Указано, что на прошлой неделе эта партия огнеметов успешно прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила свои тактико-технические характеристики.
«В ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективные для прицельного поражения легкой бронированной техники и противника, находящегося в укрытии на расстоянии до одного километра», — сказал директор института Владимир Щербань.
Одновременно с приемо-сдаточным испытаниям РПО-16 специалисты предприятия продемонстрировали модернизированную версию этого огнемета — облегченную версию РПО-16, которая, по их словам, будет удобной и эффективной при выполнении боевых задач Сил специальных операций, спецподразделений СБУ и разведывательных подразделений десантно-штурмовых войск. Испытания модернизированного огнемета также прошли успешно в присутствии военных.
РПО-16 — это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с боеприпасом объемного взрыва, конструктивный аналог советского 93-мм огнемёта РПО-А «Шмель», разработка Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (г. Шостка). Все элементы конструкции и составные части выполнены из украинского сырья и материалов.
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Ранение в зад, переломанные кости и брошенные позиции: череда происшествий в рядах боевиков ВСУ (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
Действующий режим прекращения огня продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.
Подрядными строительными организациями выполняются работы по строительству пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».
Уровень воинской дисциплины в рядах вооруженных формирований остаётся крайне низким.
Во время проверки офицерами штаба организации дежурства на позициях 2-го батальона 80-й бригады на двух наблюдательных постах в районе н. п. Счастье выявлено отсутствие личного состава и средств связи.
Во время поисковых мероприятий местонахождение двух боевиков было установлено.
Предприимчивые каратели трудоустроились подсобными рабочими на стройку КПВВ «Счастье», а средства связи использовали для формальных докладов, чтобы не раскрыть своё отсутствие на наблюдательном посту.
Нам также стало известно о целой череде происшествий в 59-й бригаде вооруженных формирований Украины, повлекших за собой травмирование личного состава и порчу дорогостоящей техники.
Во время передвижения группы боевиков из 11-го батальона 59-й бригады в районе н. п. Мироновский механик-водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет.
Двое боевиков, находившиеся в этот момент на броне боевой машины, получили травмы и были госпитализированы. Солдат Негода получил открытый перелом голени, сержант Синявский — переломы запястья левой руки, механик-водитель — перелом переносицы. Боевая машина не смогла продолжить движение своим ходом и была эвакуирована с места ДТП.
При проверке мест несения боевого дежурства на позициях 10-го батальона 59-й бригады в районе н. п. Троицкое командиром роты был обнаружен в бессознательном состоянии с признаками отравления спиртосодержащим веществом солдат Ивченко.
На позициях 9-го батальона 59-й бригады в районе н. п. Новолуганское в ходе распития спиртных напитков, несмотря на договорённость о соблюдении перемирия, один из боевиков решил продемонстрировать товарищам навыки метания ручной гранаты.
Но во время броска, в связи с нарушением под действием алкоголя координации, не смог выбросить гранату из окопа. В результате взрыва один из боевиков получил осколочное ранение мягких тканей ягодицы.
Продолжая традиции своего предшественника, командира 24-й бригады Поступальского, комбриг Шаповалов с целью уклонения от дисциплинарной ответственности до настоящего времени о происшествиях вышестоящему командованию не доложил.
Мы также отмечаем дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в 59-й бригаде.
Принимаемые комбригом Шаповаловым меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции результатов не принесли, а лишь привели к всплеску заболеваемости.
Боевики с легкой формой заболевания, продолжающие исполнять служебные обязанности по приказу Шаповалова, заражают ничего не подозревающий личный состав коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки в медпункт бригады за медицинской помощью обратились 94 боевика. При этом испытывающее перебои с тыловым обеспечением соединение не в состоянии также обеспечить потребности личного состава и в медикаментах, в связи с чем, по указанию Шаповалова, лекарственные средства выдаются только офицерскому составу.
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