«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Действующий режим прекращения огня продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.

Подрядными строительными организациями выполняются работы по строительству пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».

Уровень воинской дисциплины в рядах вооруженных формирований остаётся крайне низким.

Во время проверки офицерами штаба организации дежурства на позициях 2-го батальона 80-й бригады на двух наблюдательных постах в районе н. п. Счастье выявлено отсутствие личного состава и средств связи.

Во время поисковых мероприятий местонахождение двух боевиков было установлено.

Предприимчивые каратели трудоустроились подсобными рабочими на стройку КПВВ «Счастье», а средства связи использовали для формальных докладов, чтобы не раскрыть своё отсутствие на наблюдательном посту.

Нам также стало известно о целой череде происшествий в 59-й бригаде вооруженных формирований Украины, повлекших за собой травмирование личного состава и порчу дорогостоящей техники.

Во время передвижения группы боевиков из 11-го батальона 59-й бригады в районе н. п. Мироновский механик-водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Двое боевиков, находившиеся в этот момент на броне боевой машины, получили травмы и были госпитализированы. Солдат Негода получил открытый перелом голени, сержант Синявский — переломы запястья левой руки, механик-водитель — перелом переносицы. Боевая машина не смогла продолжить движение своим ходом и была эвакуирована с места ДТП.

При проверке мест несения боевого дежурства на позициях 10-го батальона 59-й бригады в районе н. п. Троицкое командиром роты был обнаружен в бессознательном состоянии с признаками отравления спиртосодержащим веществом солдат Ивченко.

На позициях 9-го батальона 59-й бригады в районе н. п. Новолуганское в ходе распития спиртных напитков, несмотря на договорённость о соблюдении перемирия, один из боевиков решил продемонстрировать товарищам навыки метания ручной гранаты.

Но во время броска, в связи с нарушением под действием алкоголя координации, не смог выбросить гранату из окопа. В результате взрыва один из боевиков получил осколочное ранение мягких тканей ягодицы.

Продолжая традиции своего предшественника, командира 24-й бригады Поступальского, комбриг Шаповалов с целью уклонения от дисциплинарной ответственности до настоящего времени о происшествиях вышестоящему командованию не доложил.

Мы также отмечаем дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в 59-й бригаде.

Принимаемые комбригом Шаповаловым меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции результатов не принесли, а лишь привели к всплеску заболеваемости.

Боевики с легкой формой заболевания, продолжающие исполнять служебные обязанности по приказу Шаповалова, заражают ничего не подозревающий личный состав коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в медпункт бригады за медицинской помощью обратились 94 боевика. При этом испытывающее перебои с тыловым обеспечением соединение не в состоянии также обеспечить потребности личного состава и в медикаментах, в связи с чем, по указанию Шаповалова, лекарственные средства выдаются только офицерскому составу.