Наиболее удачной точкой начала работы с информацией видится принятие тезиса Сократа: «я знаю, что ничего не знаю». Для того, чтобы избавиться от ноток фатализма этого утверждения и заметить, как может меняться смысл высказывания от контекста стоит вспомнить и продолжение этого тезиса: «я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого». Собственно, понимание того, что наши знания весьма ограничены и искажены, это огромный шаг в понимании мира как такового и своих возможностей.

Фундаментальной особенностью информационного мира является избыточность и недостаточность в одно и то же время . В этой ситуации отыскать нечто нужное и важное становится все сложнее и сложнее. И именно эта проблематика и породила поиски метода работы с информацией в современном мире, который все более становится миром вымышленной реальности. Инфоведение – это методологически обоснованный подход работы с информацией, который учитывает происхождение информации, ее носитель, цели и задачи создания сообщения, а также роль и возможности интерпретатора при получении информационных составляющих. Инфоведение базируется на теории информации, теории познания и когнитивной нейробиологии. Задачи инфоведения лежат, прежде всего, в области систематизации информации и формирования наборов инструментов для работы с ней с целью получения нового проверяемого знания. На уровне практической работы с информацией имеет смысл ее рассматривать как форму организационного взаимодействия отображений реальности, о чем и пойдет речь далее. Инфоведение не противоречит традиционной науке, но делает акцент не на том, ЧТО исследуется, а на том, КАК исследуется материал. «Справочник по инфоведению» снабжен большим количеством примеров (тематических и случайных) для облегчения понимания общих алгоритмов работы. «Справочник» включает дополнительные разъясняющие главы. Эти главы позволяют более глубоко разобраться с теоретическими предпосылками появления инфоведения.

Сознательная деконструкция

Мозг человека в интерпретации окружающего мира всегда привносит что-то свое: свои воспоминания, свой опыт, свои убеждения, свои знания. Таким образом, на интерпретацию информации, поступающей из окружающего мира, всегда влияют внутренние фильтры, так называемые парадигмы (устойчивые модели восприятия). С помощью парадигм человек упрощает мир и «причесывает» его под допустимую для восприятия картинку.



Парадигмы как бы помогают упростить многообразность мира, и, в то же время, естественным образом вычеркивают многое, что не вписывается в Привычную Картину Мира (ПКМ).



Огромную роль в формировании парадигм играет обучение, по сути, оно-то и позволяет создать мощный фильтр сортировки: воспринимаю/не воспринимаю. Таким образом, годы обучения в школе, годы обучения в вузе создают архиустойчивую картинку дозволенного восприятия. Но чему учат в школе, в вузе сейчас? Да, и как учат? Тут мнения разнятся, но в целом констатируется ухудшение уровня обучения. А это значит, что и парадигмы упрощаются и становятся способными воспринять лишь плоскую как тротуар информацию.



В целом Привычная Картина Мира формируется десятилетиями: что-то дополняется, разрушается, обновляется, но в основном все остается в рамках привычных смыслов и суждений. Собственно, чтобы выйти из привычных парадигм, необходимо перестать вспоминать. Но мозг работает именно так: он вспоминает и сравнивает с тем, что знал и вспомнил. Этот процесс позволяет привносить в новую информацию старый смысл.

Договориться с мозгом или убедить его делать (воспринимать) иначе фактически невозможно: он выполняет функцию таким способом, как может и умеет. По этому поводу в культуре был даже создан образ Уробороса — змея, пожирающего свой хвост.



Итак, что же делать со своим личным тщательно взращенным Уроборосом, который весьма жестко контролирует восприятие, а значит и все то, что возможно/невозможно узнать? Учитывая, что Уроборос — образ весьма системный и цикличный, то и работа с ним должна носить системный характер.



Задача такой работы заключается в создании системных предпосылок для деконструкции того, что уже знал и что влияет на восприятие новой информации. По сути, это работа сознательной деконструкции, то есть организованная определенным образом деятельность по изменению восприятия. А задача этой работы… разорвать на куски Привычную Картину Мира. Подсунуть информацию таким способом, чтоб не получилось вспомнить, а пришлось задуматься и «пошевелить мозгами». И удивиться от понимания того, насколько заблуждался ранее.

Поверить в неполноту

Процесс «шевеления мозгами» может быть организован достаточно простым способом. Достаточно использовать простую методику вопросов. Вопросы, которые необходимо задать, изучая объект, известны всем с детства:

КТО?



ЧТО?



ГДЕ?



КОГДА?



СКОЛЬКО?



КАК?

Конечно, это первичные вопросы. Со временем по каждому вопросу появится масса новых дополняющих уточнений. Однако, как только человек начинает собирать информацию системно и по плану вопросов, понятному ему самому, объект начинает проявляться в новых связях и красках. С помощью этих нехитрых вопросов можно сделать на первом этапе инвентаризацию того, что знает человек по своей теме изучения, а также понять, что не знает, и о чем даже не задумывался.



Сбор информации по вопросам позволяет создать своеобразный «модуль» сопровождающих сведений. Изучаемый объект как бы обрастает системными связями и встраивается в различные контексты: тематические, хронологические, событийные, персонализированные и т.д. Собственно, вот тут и начинается деконструкция. Контексты переплетаются и из них вылезают нестыковки, неожиданности, неясности и прочая и подобная. Понимание неполноты знаний приходит через личностный опыт и вынуждает мозги «шевелиться», то есть думать.



С помощью вопросов легко детализировать и отсортировать информацию по персонализированным тематикам (КТО/ЧТО), что дает возможность создать более структурированную картину ранее известных фактов. Ответы на вопросы «ГДЕ/КОГДА» дадут более точное представление о пространственно-временных изменениях изучаемого объекта.



А ответы на вопросы «СКОЛЬКО/КАК» могут дать обширную информацию о количественно-качественных изменениях, происходящих с объектом. Сопоставление информационных коллекций по пространственно-временным данным с количественно-качественными данными почти автоматически выведет на вопросы о технологиях, логистике, коммуникациях и, соответственно, позволит подметить нечто новое в уже известном материале.



При этом мозг вынужден будет принять факт наличия новых (ранее, может, и игнорируемых) фактов: он их сам нашел, выудил в многозначной информационной пучине.



А это значит, что не надо будет себе нашептывать: «смотри иначе, воспринимай по-новому». Известно же, что эти упрашивания все равно не действуют на мозг. Тут изменения восприятия и понимание глубины собственной неполноты знаний происходит скорее от удивления: «а почему раньше об этом никогда не думал?!».



Таким образом, ответы на вопросы позволяют сформировать вокруг исследуемого факта информационные модули связных сведений, по своей сути, это нечто напоминающее голограмму, объемное представление массива информации, любая часть которого во взаимосвязях приводит к пониманию целого.

«Сито» вопросов

Ниже очень кратко будут рассмотрены возможности работы с информацией, которая раскрывается и добывается с помощью вопросов, с помощью так называемого «сита» первичных вопросов.



Для простоты восприятия вопросы можно представить в виде схемы:

После описания возможностей каждого вопроса можно посмотреть примеры для лучшего понимания материала

Вопрос ЧТО

Как ни парадоксально, но очень часто человек, исследуя что-либо, не в состоянии четко сформулировать объект исследования, не говоря уж о выявлении связанных с ним тем. При этом надо понимать, что часть не систематизированных фактов просто теряется и забывается в общей мозаике всевозможных скоплений информации. Создание же списков (перечней) коллекций найденных артефактов, источников, сооружений и пр. позволяет сформировать первичный контур исследования. Затем этот контур начнет встраиваться в контекст через людей и их связи, через время и его ограничения, через территорию и ее ресурсы, через технологии и логистические каналы.



Ответы на вопрос ЧТО позволяют уточнить суть исследования и придают ему определенную фокусировку на конкретной теме.

Вопрос КТО

Ответы на вопрос КТО имеют ориентацию на объекте исследования сквозь призму конкретных персон и их связей с другими людьми. И именно в связях между людьми можно отыскать какой-то смысл, необходимый для понимания информации. Ответы на вопрос КТО позволяют воссоздать связность событий и процессов через связность людей.



Так, например, связь «КТО – С КЕМ» – дает массу материала для поиска возможных причин наблюдаемых событий. Связи по этому вопросу могут быть самые разнообразные:



кто и с к кем учился, жил, путешествовал, делал, общался, воевал, служил, играл, рисовал и пр.;



кто кому помогал, покровительствовал, давал, дарил, мешал, мстил;



кто кого родил, убил, похоронил, нашел, предупредил, обманул, предал, обыграл;



и прочая подобная.



В каждом случае при оценке какой-либо персоналии естественно будут наблюдаться варианты возможных вопросов. Но необходимо просто научиться проигрывать в голове каскад вопросов, сортируя на: знаю/не знаю.

Вопрос ГДЕ

Ответы на вопрос ГДЕ позволяют привязать объект исследования к конкретной территории, к изменениям, происходящим на этой территории, к ресурсам, которые есть в этой локации. Также они дают пищу для размышлений о потенциальных перемещениях объекта исследования. Имея перед глазами «карту» перемещений (человека, предмета, войска и пр.) человек невольно начинает размышлять о способе жизни, логистике, коммуникациях со всеми вытекающими новыми вопросами, что дает толчок появлению новых и новых зацепок в исследовании.

Вопрос КОГДА

Ответы на вопрос КОГДА позволяют сформировать некую хронологию изменений состояния объекта, то есть воссоздать последовательность происходящих событий. К вопросам хронологии сегодня много претензий и вероятно заслуженных. В любом случае в школе в голову ученика инсталлируется определенное хронологическое видение, а точнее масса несвязных дат и событий, якобы происходящих в этот период.



Ответы же на вопросы КОГДА в совмещении с ответами по другим вопросам позволяют взглянуть на объект исследования более трезво и здраво, с определенной долей скептицизма. Каждый человек обладает своим набором дисциплинарных знаний и убеждений, который и будет определять степень скептицизма по отношению к традиционной хронологии.

Вопрос СКОЛЬКО

Ответы на вопрос СКОЛЬКО дают пищу для размышления о единичности или массовости процессов, о количественных результирующих деятельности, о продуктивности и эффективности процессов. В целом, очень интересный вид данных, которые можно, в том числе, использовать для различных статистических моделей и расчетов вероятности описанных событий.

Вопрос КАК

Ответы на вопрос КАК – это, по сути, ответы о технологии, логистике и коммуникации. Стоит отметить, что часто эти вопросы игнорируются в исследованиях прошедшего (былого). Вместо ответов используются различные способы «вычеркивания» информации, выдачи невозможного объяснения за предельно очевидное, в которое необходимо поверить и пр.



Ответы на вопрос КАК на самом деле самые каверзные и сложные, но именно они позволяют как бы перепроверить вероятность описанных событий и изменений, происходящих с объектом исследования.



***



Имея первичную информационную базу можно начать уточнять и расширять ее с помощью более сложной методики композиционных вопросов, которые будут рассмотрены дальше в справочной главе «Дополнительные возможности анти-вирусника».

Эти все простые операции в момент первичного просеивания информации позволяют прервать автоматизм восприятия, который обеспечивается парадигмами мышления.



По сути это своеобразный путь к пониманию собственных иллюзий о своих знаниях и незнаниях. Тут конечно следует учитывать и особенность восприятия человека, на которую влияет память. Большую часть информации человек не воспринимает, а вспоминает (находя в памяти подходящие аналоги). Собственно он вспоминает, конечно, и то, что якобы знает что-то о том или ином явлении, событии, периоде, что далеко не всегда соответствует действительности.

Практика применения анти-вирусника

«Сито» вопросов: историческая тематика

«Сито» вопросов: управленческая тематика

«Сито» вопросов: практика применения подхода при разработке инфоведения

«Сито» вопросов: практика применения анти-вирусника при анализе информационных следов

***

Информация, собранная посредством «сита» вопросов, позволяет частично ослабить влияние памяти на изучаемый объект, то есть прервать «воспоминания» о деятельности предприятия, о людях, о ситуациях.



По сути, это личностное ослабление своего персонального Уробороса. Все данные, полученные в ходе сбора информации затем возможно комбинировать между собой, например, на технологические особенности работы можно наложить персонализированную информацию и поискать корреляции, например, ЧТО делается лучше в присутствии КОГО, и КАК это отражается на общем результате (СКОЛЬКО).



Один раз внимательно проведенный подобный анализ, раз и навсегда, например, посеет великие сомнения в простой «заменяемости» людей на предприятии, что на сегодняшний день является модной тенденцией управления. Также это позволит оптимально использовать потенциал определенных людей для выполнения конкретных работ.



Все данные, собранные «ситом», иначе представят ситуацию на предприятии: во взаимосвязях и деталях. Естественно, это даст материал для рефлексии и, соответственно, позволит более вдумчиво относиться к людям, ситуациям, процессам.

Глава 2. Алгоритм работы с информацией

Если очень обобщить алгоритм работы с информацией, то он будет иметь такой вид: собрать → понять → передать. Эта короткая форма алгоритма позволяет уяснить основные задачи при работе с информацией.



Этот алгоритм имеет, конечно, более полную расшифровку действий, которые позволяют работать с информацией качественно и вдумчиво.



Расширенная версия алгоритма работы с информацией включает следующий набор действий:



принять информацию (1) → оценить и понять ее ценность (2) → встроить в соответствующие ей связи (3) → перепроверить (4) → адекватно описать полученный результат (5) → обсудить полученные результаты (6) → подготовить финальный вариант исследования (7).

Визуально алгоритм можно представить в виде следующей концептуальной схемы операций:

Обобщенная визуализация схемы алгоритма работы с информацией

Общее описание метода познания инфоведение можно представить в виде алгоритма действий (инфо-штудирование):

СОБРАТЬ:



«госприемка» входящих информационных элементов (сокращенно инэлов ) и первичное оценивание каждого инэла в рамках вероятной достоверности;

(сокращенно ) и первичное оценивание каждого в рамках вероятной достоверности;

оценка вероятной достоверности источника информации;

информации;

создание значимых для исследования «коллекций» оцененных инэлов по изучаемому вопросу;



ПОНЯТЬ:



работа с оцененной информацией в рамках ментальных экспериментов : группировка, комбинирование, развертывание и свертывание по различным фильтрам; «перевод» данных из одного вида в другой (вербальные и/или числовые в визуальные представления и наоборот);

: группировка, комбинирование, развертывание и свертывание по различным фильтрам; «перевод» данных из одного вида в другой (вербальные и/или числовые в визуальные представления и наоборот);

формирование собственного понятийного поля по исследуемому периоду для адекватной интерпретации событий с учетом различных коммуникативных барьеров, связанных с особенностями эпохи, этнической спецификой и прочими факторами;

по исследуемому периоду для адекватной интерпретации событий с учетом различных коммуникативных барьеров, связанных с особенностями эпохи, этнической спецификой и прочими факторами;

прорисовка вероятных сценариев реализации события (жизни объекта, персоны);



ПЕРЕДАТЬ:



обсуждение результатов исследования и внешнее рецензирование с целью повышения общего качества работы ;

и с целью повышения общего ;

формирование образа исторического события и модели понимания события ;

и ;

создание презентационных массивов данных и исследовательских умозаключений-выводов по изучаемому вопросу в виде удобных для проверки интересных материалов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС



формирование исследовательской самоорганизации при проведении исследовательских изысканий и поддержка культуры обмена исключительно верифицированными данными.



В целом этот алгоритм не противоречит принятому сегодня в науке. Его отличие собственно в том, КАК человек готовит информацию (стадия 1, 2, 3) и КАК он может ее перепроверять (стадия 4). Также добавлен акцент на работу по созданию четкого и проверяемого контекста (стадия 5), то есть, КАК исследовательские результаты вписываются для ознакомления какой-либо аудитории.



Последняя стадия очень важна: человек может реально сделать открытие, но представив его в небрежном или непонятном виде он и его открытие останутся не воспринятыми и не понятыми. И хорошо, если исследователя просто забудут, а «не забросают моченными яблочками» и, тем самым, отобьют охоту что-либо изучать и познавать далее.







Св. Иванова (коллега antimrak (коллега



***

.