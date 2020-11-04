Подсчетные страдания.Избранные комментарии из Твиттера на тему подсчета.PS. В общем, безотносительно итогового подсчета, один итог уже есть – США оказались действительно глубоко расколотой страной и главный вопрос в том, насколько необратимы те изменения, которые принес в США Трамп.Конечно, демократы стремились добиться явной победы над Трампом, чтобы показать, что трампизм это идеология меньшинства и не дать Трампу возможности оспаривать итоги выборов.Теперь же получается, что даже если Трамп проиграет, то отрыв будет незначителен, а с учетом голосования по почте, наверняка оспорен, в том числе и через Верховный Суд, где у республиканцев большинство. И все это на фоне примерно равного общего числа голосов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6299891.html