Главная » Аналитика, Здоровье, Политика, Психология, События Настоящего

Почему они умирают

09:14. 4 ноября 2020 210 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Закладывая существенное уменьшение затрат даже по сравнению с недопустимо низким уровнем сегодняшнего дня (так называемая "оптимизация"), власть заведомо готовится убивать граждан России, так как карантин, даже если его закончить прямо сейчас, уже подорвал здоровье огромного числа людей. Youtube-канал "Сталинград 21 век": https://www.youtube.com/channel/UCMYx...

Источник: https://youtu.be/fjhea1k5lAk

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Человек умирает от радиации
... естественного старения человеческого организма. Он поймет, почему он обязательно когда-то постареет и...ДНК» и почему одни люди стареют быстро и умирают естественной смертью в... останавливает свою работу, и человек умирает. 3. Необходимо подчеркнуть, что ...
Я умирал четыре раза. История человека, который 30 лет борется с раком
... биографическое издание «Я умирал четыре раза» («Umarłem...Мы не знаем, почему одни умирают молодыми, а другие ...погибает наш молодой инструктор? Почему он? Почему не кто-то другой... отделение, большинство пациентов умирало. Сейчас ситуация очень изменилась...
Почему ирландцы ненавидят англичан
..., что на их борту умирал каждый пятый. Исторический факт:...Не можешь платить – или умирай, или проваливай к мистеру Мак...Голод. Люди умирали целыми семьями и деревнями. Умирали не только ...родственниками, то можно понять, почему они не особо церемонились со ...
«Не откачивать»: почему умирающие врачи отказываются лечиться
... надписью «Не откачивать», и почему они предпочитают умирать от рака дома. Уходим тихо... редко обсуждают, но врачи тоже умирают. И они умирают не так, как другие..., врачи не хотят умирать. Они хотят жить. Но они достаточно знают о современной...
Контакты со светловолосыми пришельцами похожими на людей. Кто они?
...возникает множество вопросов. Кто они? Почему они здесь? Каковы их цели..., я спросил его, почему они открыто не вступают в ...люди умирают постепенно, естественным образом. Американцы доказали, что они ... крови. Когда человек умирает, то умирает не сознание, хотя...
Почему Путин терпит либеральный клан в правительстве?
... Путина есть его люди, почему они не вырабатывают образ будущего? ... спорах неминуемо увязаете и умираете. А тут приходит какой...здоровье было расшатано, и они быстро умирали. И была огромная ...И в блокадном Ленинграде хлеборезы умирали от голода. Но говорить,...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)