Почему они умирают
Закладывая существенное уменьшение затрат даже по сравнению с недопустимо низким уровнем сегодняшнего дня (так называемая "оптимизация"), власть заведомо готовится убивать граждан России, так как карантин, даже если его закончить прямо сейчас, уже подорвал здоровье огромного числа людей. Youtube-канал "Сталинград 21 век": https://www.youtube.com/channel/UCMYx...
Вы всё врёти!)) Всё неправда.)) Вы просто неудачники, поэтому жалуетесь на власть.
Да!
Власть плохая раз такие живы.
Ожидаемо качели в другую сторону начали раскачивать.
Но быстрее, чем я ожидал.
Видимо планы вывести на улицы на протесты коронавирусные провалились – и теперь отыгрывается вторая часть – власти плохие, не справляются с последствиями пандемии.
Как же все читаемо…