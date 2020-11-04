На фоне рекордных темпов ухудшения ситуации с распространением коронавируса на Украине вынуждены были прибегнуть к так называемой медицинской сортировке.

Речь идёт об уменьшении списка критериев, по которым определяется необходимость в госпитализации больного.

Соответствующий указ Минздрава, изданный в конце октября, уже вступил в силу.

Ранее перечень критериев для лечения в медучреждении был значительно шире.

Согласно предыдущему тексту стандартов Минздрава по оказанию помощи заражённым коронавирусом, на госпитализацию могли рассчитывать все, независимо от формы тяжести болезни.

Теперь же в больницы на лечение будут принимать только тех, у кого будет выявлена тяжёлая форма заболевания или средняя форма с наличием сопутствующих заболеваний, относящихся к группе риска развития осложнений (например, сахарный диабет, тяжёлое течение артериальной гипертензии, онкология, патология дыхательной или сердечно-сосудистой систем и т. п.).

Лечение в домашних условиях, или амбулаторное лечение, показано болеющим в лёгкой форме (с температурой до до 38°C, насморком, головной болью, кашлем без признаков дыхательной недостаточности и т. д.) и в форме средней тяжести: при пневмонии (лихорадка, кашель, затруднённое и учащённое дыхание) и сатурации (уровень насыщенности кислородом крови при измерении пульсоксиметром не менее 92%).

Госпитализировать будут при наличии признаков тяжёлой формы коронавируса.

Отмечается, что при попадании в больницу пациенты проходят сортировку, в ходе которой оценивается тяжесть заболевания и определяют наличие ТОРСа (тяжёлого острого респираторного синдрома). Дальнейшее же пребывание на стационарном лечении в медучреждении будет зависеть от ряда показателей: при наличии рентгенологически подтверждённой пневмонии, при наличии клинико-инструментальных данных об отёк и воспалении лёгких, при выявлении сепсиса и/или септического шока (синдрома системного воспалительного ответа).

Как сообщала «Русская Весна», на Украине продолжается рекордный рост ежедневно выявляемых случаев инфицирования коронавирусом, а в Минздраве заговорили о мобильных моргах.