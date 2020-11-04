Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2020
- 18:27 Новая “культура” колонии.
- 17:41 На Украине начали медицинскую сортировку больных коронавирусом.
- 13:47 Сжечь дом судьи. Одобрено Зеленским.
- 13:21 Гражданство России получили более 170 тысяч жителей ДНР.
- 03:01 Это Маркив хранил на мобилке.
Новая “культура” колонии
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На Украине начали медицинскую сортировку больных коронавирусом
На фоне рекордных темпов ухудшения ситуации с распространением коронавируса на Украине вынуждены были прибегнуть к так называемой медицинской сортировке.
Речь идёт об уменьшении списка критериев, по которым определяется необходимость в госпитализации больного.
Соответствующий указ Минздрава, изданный в конце октября, уже вступил в силу.
Ранее перечень критериев для лечения в медучреждении был значительно шире.
Согласно предыдущему тексту стандартов Минздрава по оказанию помощи заражённым коронавирусом, на госпитализацию могли рассчитывать все, независимо от формы тяжести болезни.
Теперь же в больницы на лечение будут принимать только тех, у кого будет выявлена тяжёлая форма заболевания или средняя форма с наличием сопутствующих заболеваний, относящихся к группе риска развития осложнений (например, сахарный диабет, тяжёлое течение артериальной гипертензии, онкология, патология дыхательной или сердечно-сосудистой систем и т. п.).
Лечение в домашних условиях, или амбулаторное лечение, показано болеющим в лёгкой форме (с температурой до до 38°C, насморком, головной болью, кашлем без признаков дыхательной недостаточности и т. д.) и в форме средней тяжести: при пневмонии (лихорадка, кашель, затруднённое и учащённое дыхание) и сатурации (уровень насыщенности кислородом крови при измерении пульсоксиметром не менее 92%).
Госпитализировать будут при наличии признаков тяжёлой формы коронавируса.
Отмечается, что при попадании в больницу пациенты проходят сортировку, в ходе которой оценивается тяжесть заболевания и определяют наличие ТОРСа (тяжёлого острого респираторного синдрома). Дальнейшее же пребывание на стационарном лечении в медучреждении будет зависеть от ряда показателей: при наличии рентгенологически подтверждённой пневмонии, при наличии клинико-инструментальных данных об отёк и воспалении лёгких, при выявлении сепсиса и/или септического шока (синдрома системного воспалительного ответа).
Как сообщала «Русская Весна», на Украине продолжается рекордный рост ежедневно выявляемых случаев инфицирования коронавирусом, а в Минздраве заговорили о мобильных моргах.
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Сжечь дом судьи. Одобрено Зеленским
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Гражданство России получили более 170 тысяч жителей ДНР
Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Более 170 тыс. жителей Донецкой Народной Республики получили гражданство России по упрощённой схеме. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает RT.
В августе Пушилин заявлял о 130 тыс. жителей ДНР, получивших российские паспорта.
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями ЛНР и ДНР.
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Это Маркив хранил на мобилке
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” Тиха украинская ночь. Но сало надо перепрятать !”