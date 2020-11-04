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Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2020

18:29. 4 ноября 2020 184 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Новая “культура” колонии


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На Украине начали медицинскую сортировку больных коронавирусом

На Украине начали медицинскую сортировку больных коронавирусом | Русская весна

На фоне рекордных темпов ухудшения ситуации с распространением коронавируса на Украине вынуждены были прибегнуть к так называемой медицинской сортировке.

Речь идёт об уменьшении списка критериев, по которым определяется необходимость в госпитализации больного.

Соответствующий указ Минздрава, изданный в конце октября, уже вступил в силу.

Ранее перечень критериев для лечения в медучреждении был значительно шире.

Согласно предыдущему тексту стандартов Минздрава по оказанию помощи заражённым коронавирусом, на госпитализацию могли рассчитывать все, независимо от формы тяжести болезни.

Теперь же в больницы на лечение будут принимать только тех, у кого будет выявлена тяжёлая форма заболевания или средняя форма с наличием сопутствующих заболеваний, относящихся к группе риска развития осложнений (например, сахарный диабет, тяжёлое течение артериальной гипертензии, онкология, патология дыхательной или сердечно-сосудистой систем и т. п.).

Лечение в домашних условиях, или амбулаторное лечение, показано болеющим в лёгкой форме (с температурой до до 38°C, насморком, головной болью, кашлем без признаков дыхательной недостаточности и т. д.) и в форме средней тяжести: при пневмонии (лихорадка, кашель, затруднённое и учащённое дыхание) и сатурации (уровень насыщенности кислородом крови при измерении пульсоксиметром не менее 92%).

Госпитализировать будут при наличии признаков тяжёлой формы коронавируса.

Отмечается, что при попадании в больницу пациенты проходят сортировку, в ходе которой оценивается тяжесть заболевания и определяют наличие ТОРСа (тяжёлого острого респираторного синдрома). Дальнейшее же пребывание на стационарном лечении в медучреждении будет зависеть от ряда показателей: при наличии рентгенологически подтверждённой пневмонии, при наличии клинико-инструментальных данных об отёк и воспалении лёгких, при выявлении сепсиса и/или септического шока (синдрома системного воспалительного ответа).

Как сообщала «Русская Весна», на Украине продолжается рекордный рост ежедневно выявляемых случаев инфицирования коронавирусом, а в Минздраве заговорили о мобильных моргах.

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Гражданство России получили более 170 тысяч жителей ДНР

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Более 170 тыс. жителей Донецкой Народной Республики получили гражданство России по упрощённой схеме. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает RT.

«На данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении Пушилина.

В августе Пушилин заявлял о 130 тыс. жителей ДНР, получивших российские паспорта.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями ЛНР и ДНР. 

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Метки: важное, компиляция

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