“И тут я как будто из последних сил…”
18:51. 4 ноября 2020 109 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Это сфальсифицированные выборы в Приморье пару лет назад.
А это выборы в Мичигане и Висконсине.
Вот оно – российское вмешательство.
На выборах в Приморье русские хакеры отрабатывали модель фальсификации американских выборов.
На текущий момент оба кандидата в президенты США заявили, что побеждают.
В Пенсильвании считать голоса собираются аж до пятницы.
Неделя обещает быть веселой.
"С профессией политического социолога покончено. То что происходит – разрушительно для отрасли, где я работаю" (с) Фрэнк Лутц, один из ведущих социологов Республиканской партии.
Эээ… Русские хакеры-это все. Это,господа новая реальность. Вот кому верить можно. Верим и ждем.