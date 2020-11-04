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“И тут я как будто из последних сил…”

18:51. 4 ноября 2020 109 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Это сфальсифицированные выборы в Приморье пару лет назад.


А это выборы в Мичигане и Висконсине.



Вот оно – российское вмешательство.
На выборах в Приморье русские хакеры отрабатывали модель фальсификации американских выборов.

На текущий момент оба кандидата в президенты США заявили, что побеждают.
В Пенсильвании считать голоса собираются аж до пятницы.
Неделя обещает быть веселой.


"С профессией политического социолога покончено. То что происходит – разрушительно для отрасли, где я работаю" (с) Фрэнк Лутц, один из ведущих социологов Республиканской партии.

Метки: выборы, приморье, Россия, США, фальсификации, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6301109.html

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