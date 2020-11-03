Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о необходимости проведения в Республиках совместных учений всех силовых ведомств.

«В настоящее время официальный Киев продолжает демонстрировать нестабильность политического курса и соответствующую хаотичность в принятии решений.

Заявления военно-политического руководства Украины о приверженности мирному урегулированию конфликта в Донбассе идут вразрез с реальными действиями украинских боевиков на линии соприкосновения. Мы фиксируем учащающиеся нарушения украинскими вооруженными формированиями действующего перемирия, которые сопровождаются провокационными инфовбросами.

Особую озабоченность вызывают случаи обстрелов работников во время проведения восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры.

Данные факты свидетельствуют не только о нежелании командования вооруженных формирований Украины соблюдать перемирие, но и демонстрируют особый украинский цинизм в преднамеренных попытках вывести из строя жизненно важные объекты Донецкой Народной Республики.

Используя террористические методы ведения войны, оперируя подлыми провокациями и диверсиями, украинские боевики явно имеют цель дестабилизировать обстановку.

Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю целесообразным провести в период с 10 по 14 ноября проверку эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, Министерства здравоохранения и Министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины.

Системный контроль готовности всех структур государственной власти к ликвидации последствий кризисных ситуаций, их уровня взаимодействия и оперативности реагирования является залогом безопасности наших граждан и прочной защиты Республики», — объявил о планах проведения масштабной проверки Денис Пушилин.

«Военно-политическое руководство Украины продолжает саботировать мирные инициативы Республики и придерживаться деструктивной политики, направленной на поддержание напряжения в регионе.

Пожары, охватившие территорию, временно подконтрольную Украине, продемонстрировали неспособность украинской администрации обеспечить безопасность граждан от стихийных и техногенных угроз.

Подразделения МЧС Луганской Народной Республики с честью выдержали борьбу со стихией и защитили граждан от огня.

Поступающие данные от оборонного ведомства и органов государственной безопасности свидетельствуют о продолжающемся намерении противника изыскать уязвимые места в системе жизнеобеспечения ЛНР.

Продолжают поступать сведения о подготовке подразделений сил специальных операций ВСУ к проведению диверсий на объектах гражданской инфраструктуры.

Уже не первый год координационный штаб проводит плановые комплексные тренировки органов управления и сил гражданской защиты, действующих в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством МЧС.

Тренировочные мероприятия приносят свои результаты, с каждым годом повышается уровень профессионализма и слаженность действий министерств.

В период с 10 по 14 ноября в Республике вновь пройдет тренировка, которая будет носить межреспубликанский характер.

В очередной раз во взаимодействии с министерствами и ведомствами Донецкой Народной Республики будет отработан комплекс мероприятий реагирования на возможные угрозы техногенного, природного характера, в результате диверсионных действий, а также обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

Мероприятия будут носить плановый характер и проводиться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер предосторожности. Прошу жителей Республики соблюдать спокойствие при проведении учебно-тренировочных мероприятий», — уточнил Леонид Пасечник.