Сводки от ополчения Новороссии 03 ноября 2020
- 14:07 В ДНР и ЛНР объявлена масштабная совместная операция силовых ведомств.
- 11:40 “Хмурый” о Боинге.
- 03:30 Знаковое событие в обороне ЛНР (ВИДЕО).
В ДНР и ЛНР объявлена масштабная совместная операция силовых ведомств
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о необходимости проведения в Республиках совместных учений всех силовых ведомств.
«В настоящее время официальный Киев продолжает демонстрировать нестабильность политического курса и соответствующую хаотичность в принятии решений.
Заявления военно-политического руководства Украины о приверженности мирному урегулированию конфликта в Донбассе идут вразрез с реальными действиями украинских боевиков на линии соприкосновения. Мы фиксируем учащающиеся нарушения украинскими вооруженными формированиями действующего перемирия, которые сопровождаются провокационными инфовбросами.
Особую озабоченность вызывают случаи обстрелов работников во время проведения восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры.
Данные факты свидетельствуют не только о нежелании командования вооруженных формирований Украины соблюдать перемирие, но и демонстрируют особый украинский цинизм в преднамеренных попытках вывести из строя жизненно важные объекты Донецкой Народной Республики.
Используя террористические методы ведения войны, оперируя подлыми провокациями и диверсиями, украинские боевики явно имеют цель дестабилизировать обстановку.
Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю целесообразным провести в период с 10 по 14 ноября проверку эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, Министерства здравоохранения и Министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины.
Системный контроль готовности всех структур государственной власти к ликвидации последствий кризисных ситуаций, их уровня взаимодействия и оперативности реагирования является залогом безопасности наших граждан и прочной защиты Республики», — объявил о планах проведения масштабной проверки Денис Пушилин.
«Военно-политическое руководство Украины продолжает саботировать мирные инициативы Республики и придерживаться деструктивной политики, направленной на поддержание напряжения в регионе.
Пожары, охватившие территорию, временно подконтрольную Украине, продемонстрировали неспособность украинской администрации обеспечить безопасность граждан от стихийных и техногенных угроз.
Подразделения МЧС Луганской Народной Республики с честью выдержали борьбу со стихией и защитили граждан от огня.
Поступающие данные от оборонного ведомства и органов государственной безопасности свидетельствуют о продолжающемся намерении противника изыскать уязвимые места в системе жизнеобеспечения ЛНР.
Продолжают поступать сведения о подготовке подразделений сил специальных операций ВСУ к проведению диверсий на объектах гражданской инфраструктуры.
Уже не первый год координационный штаб проводит плановые комплексные тренировки органов управления и сил гражданской защиты, действующих в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством МЧС.
Тренировочные мероприятия приносят свои результаты, с каждым годом повышается уровень профессионализма и слаженность действий министерств.
В период с 10 по 14 ноября в Республике вновь пройдет тренировка, которая будет носить межреспубликанский характер.
В очередной раз во взаимодействии с министерствами и ведомствами Донецкой Народной Республики будет отработан комплекс мероприятий реагирования на возможные угрозы техногенного, природного характера, в результате диверсионных действий, а также обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
Мероприятия будут носить плановый характер и проводиться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер предосторожности. Прошу жителей Республики соблюдать спокойствие при проведении учебно-тренировочных мероприятий», — уточнил Леонид Пасечник.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“Хмурый” о Боинге
Интервью "Хмурого" "на тему малазийского "Боинга".
Сергей Дубинский, он же "Хмурый", он же "Петровский" – в 2014 году возглавлял ГРУ ДНР. и его сейчас пытаются привязать к делу малазийского "Боинга".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Знаковое событие в обороне ЛНР (ВИДЕО)
1 ноября отметили шестую годовщину со дня своего формирования второй отдельный отряд Народной милиции и отдельный артиллерийский отряд НМ ЛНР.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
Эти подразделения с первых дней войны на Донбассе вели ожесточённые бои за независимость Республики — в самый разгар кровопролитных боёв 2014-2015 годов. За время проведения карательной операции украинской армии защитники Донбасса неоднократно давали отпор противнику.
1 ноября 2014 года было принято решение из разрозненных отрядов ополчения создать полноценные подразделения, которые единой силой будут стоять на страже Республики: этими подразделениями и были второй отдельный отряд Народной милиции и отдельный артиллерийский отряд НМ ЛНР, что стало знаковым событием в обороне ЛНР.
Военнослужащие 2-го отдельного отряда Народной милиции беспрерывно несли боевое дежурство, находясь на передовых позициях обороны Республики, героически отстаивая право луганского народа на свободу и независимость. Особенно военнослужащие проявили себя и во время Дебальцевско-Чернухинской операции, а также во время боёв на Бахмутской трассе.
Большое количество трофейной артиллерии, добытой в боях с противником, позволило Народной милиции ЛНР сформировать специализированное подразделение, призванное всесторонне поддерживать мотострелковые соединения плотным артиллерийским огнём, подавляя и уничтожая огневые точки, живую силу и технику противника. Именно таким подразделением стал отдельный артиллерийский отряд НМ ЛНР.
Видео «Русской Весне» предоставлено пресс-службой УНМ ЛНР
К оглавлению | Источник: rusvesna.su