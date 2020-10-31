В пятницу от вызванных коронавирусом осложнений на 83-м году жизни покинул наш мир великий защитник православной веры и славянского единства Митрополит Черногорский Амфилохий.

«В пятницу, 30 октября, накануне праздника св. Петра Цетинского в Клиническом центре в Черногории, после принятия Святых Христовых Тайн, скончался высокопреосвященный архиепископ Цетиньский, митрополит Черногорско-Приморский и Экзарх Печского Трона Амфилохий», — сообщили в Черногорской митрополии Сербской Православной Церкви.

Автор Телеграм-канала «Русский балканист» кратко описал роль великого человека в новейшей истории православных Балкан.

«Невероятно горькая новость. И она может обернуться катастрофой для Черногории — ведь именно Митрополит Амфилохий как непререкаемый моральный авторитет сыграл ключевую роль в победе оппозиции над режимом Джукановича, именно Сербская православная церковь смогла вывести на мирные протестные церковные ходы почти половину страны.

Сейчас, когда победившую широкую коалицию разрывают внутренние склоки (об этом позже) — без Амфилохия будет особенно тяжело.

О личности Амфилохия хорошо написал коллега Никита Бондарев:

«На первом фото Митрополит Амфилохий в 1999 году на Косово, при вооруженном конвое, находит и отпевает останки убитых албанцами сербов. Вокруг неистовствуют албанские боевики, с неба падают бомбы.

На втором фото он же 17 марта 2004 года, после ‘хрустальный ночи’ в Косово, когда из края под угрозой уничтожения были вынуждены бежать 4 тысячи сербов, защищает от толпы негодующих белградцев Байракли-джамию, единственную мечеть в сербской столице.

Он не боялся никого и ничего, ни албанских бандитов, ни натовских бомб, ни гнева собственных соплеменников, которые в исступлении могли натворить такое, о чем бы потом сами пожалели».

Об уходе старца сильный текст написал адвокат Максим Пашков, воспоминания о владыке он опубликовали в своём Телеграм-канале.

«Дед.

Митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия я видел три раза — и каждый раз в Цетинском монастыре на богослужении. Монашеское чёрное облачение, тяжелая палка в мощных руках, колючий взгляд из-под бровей.

В вере своей был необычайно крепок, бескомпромиссен. Узнав, что в Белграде правительство хочет договариваться с косоварами, он летит туда и громогласно заявляет, что в случае договора он правительство коллективно отпоёт. Нетолерантен, он сравнивал гей-парад с Чернобылем.

Интеллектуал: сам слышал от него в дискуссии с интеллектуалами о том что Христос — самая обсуждаемая личность в истории.

Любимый дедушка — многие черногорцы к нему так и относились.

В 2019 году, когда правительство Джукановича протолкнуло закон об изъятии имущества Сербской Православной Церкви в пользу государства Черногории, он сам возглавил оборону. И сотни тысяч верующих по Черногории на крёстных ходах „не отдадим святыни“ — его заслуга.

Свой бой за Церковь он выиграл. Царствие ему Небесное».

«Естественно, что митрополит Черногорско — Приморский Амфилохий был противником убийств нерождённых детей и как-то сказал, что женщины на Балканах стали „матерями детоубийцами“, убивающими за год в утробе детей больше, чем Муссолини, Гитлер, Броз и албанцы в Косово и Метохии вместе взятые», — написали авторы ТГ-канала «Сербия. Прямая линия».

Уход из жизни пастыря прокомментировала первая ракетка мира — знаменитый теннисист Новак Джокович (победитель 81 турнира ATP и 17 Большого шлема):

«Это очень печальный день. Уважаемый владыка Амфилохий был великим борцом за Православие и человеком, который служил ориентиром для сербского православного народа и Сербской православной церкви в Черногории.

Я имел честь и радость встретиться с ним, побыть рядом с ним и почувствовать его чудесную энергию.

Хотя его физически уже нет в живых, я уверен, что его Дух будет присутствовать с нами», — цитируют Джоковича авторы ТГ-канала «Сербия. Прямая линия.