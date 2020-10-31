Чтобы остановить волну беспорядков, грабежей и столкновений с полицией, в Филадельфию введены войска Национальной гвардии США, Солдаты с огнестрелом взяли под контроль центр города, чтобы обеспечить охрану городского имущества и обеспечивать выполнение комендантского часа, который действует в Филадельфии с 11 вечера до 6 утра.Забыли, забыли американцы заветы великих. Еще в 2003-м году министр обороны США Дональд Рамсфелд говорил – "Мародерство это переход к свободе".Препятствуя мародерству в Филадельфии, власти США демонстрируют худшие образчики тирании и угнетения из практики Саддама Хуссейна.От диктатуры к свободной стране!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6288686.html