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Мародерство это путь к свободе

10:39. 31 октября 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Чтобы остановить волну беспорядков, грабежей и столкновений с полицией, в Филадельфию введены войска Национальной гвардии США, Солдаты с огнестрелом взяли под контроль центр города, чтобы обеспечить охрану городского имущества и обеспечивать выполнение комендантского часа, который действует в Филадельфии с 11 вечера до 6 утра.













Забыли, забыли американцы заветы великих. Еще в 2003-м году министр обороны США Дональд Рамсфелд говорил – "Мародерство это переход к свободе".



Препятствуя мародерству в Филадельфии, власти США демонстрируют худшие образчики тирании и угнетения из практики Саддама Хуссейна.





От диктатуры к свободной стране!

Метки: ирак, мародерство, США, филадельфия, фотографии, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6288686.html

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