Антикоронавирусное восстание в Бургосе и Барселоне
02:39. 31 октября 2020 180 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Испанские граждане в Бургосе и Барселоне восстали против коронавирусных ограничений. Полиция в Бургосе была вынуждена ретироваться перед превосходящими силами протестующих, которые начали строить баррикады на улицах и занялись мародерством.
В Барселоне протестующие дрались с полицией, крушили муниципальную собственность, обносили магазины.
Барселона
Бургос
Много фото из Бургоса здесь https://www.diariodeburgos.es/GaleriaVisor.aspx?g=ZD38396C5-E2A8-0CCC-C906E931A69E6E64&f=D1D3CB6D-049E-81D4-F226666CA93B825D
Каталонский видеоблогинг.
Каталония будет свободной!
Ну а что делать с Бургосом я даже не знаю.
И это только начало.
Скоро все те, кого нам ставили в пример, погрузятся в хаос.
Пора «рубить швартовые»
Шторм переживается в открытом море большим кораблем.
И как Вы себе представляете процесс отсекания швартовых? И что имеете в виду под ними?
Кстати, тех, кто буянит против эпидемических ограничений, я бы приговаривала к работе в отделениях по лечению коронавируса, сроком, ну, хотя бы на месяц. Санитарами.