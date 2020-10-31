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Антикоронавирусное восстание в Бургосе и Барселоне

02:39. 31 октября 2020 180 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Испанские граждане в Бургосе и Барселоне восстали против коронавирусных ограничений. Полиция в Бургосе была вынуждена ретироваться перед превосходящими силами протестующих, которые начали строить баррикады на улицах и занялись мародерством.
В Барселоне протестующие дрались с полицией, крушили муниципальную собственность, обносили магазины.

Барселона















Бургос





















Много фото из Бургоса здесь https://www.diariodeburgos.es/GaleriaVisor.aspx?g=ZD38396C5-E2A8-0CCC-C906E931A69E6E64&f=D1D3CB6D-049E-81D4-F226666CA93B825D








Каталонский видеоблогинг.

























Каталония будет свободной!
Ну а что делать с Бургосом я даже не знаю.

Метки: бургос, Видео, Европа, ИСПАНИЯ, коронавирус, протесты

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6288537.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 16667 8059
    BlackCat 31 октября 2020 в 9:10

    И это только начало.
    Скоро все те, кого нам ставили в пример, погрузятся в хаос.
    Пора «рубить швартовые»
    Шторм переживается в открытом море большим кораблем.

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    • 12113 9933
      АйваBlackCat 31 октября 2020 в 11:01

      И как Вы себе представляете процесс отсекания швартовых? И что имеете в виду под ними?

      Кстати, тех, кто буянит против эпидемических ограничений, я бы приговаривала к работе в отделениях по лечению коронавируса, сроком, ну, хотя бы на месяц. Санитарами.

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