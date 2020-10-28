Сводки от ополчения Новороссии 28 октября 2020
- 15:28 ВСУ едва не уничтожили поезд с нефтепродуктами: сводка с Донбасса.
- 05:09 Армия ЛНР и донбаский «Тритон» на чеку: у боевиков ВСУ потери в технике и живой силе (ВИДЕО).
- Вчера 22:23 В Алчевске похоронили Алексея Маркова.
ВСУ едва не уничтожили поезд с нефтепродуктами: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
За сутки украинские боевики совершили одну огневую провокацию.
На мариупольском направлении по приказу военного преступника Гнатова боевики батальона морской пехоты 36 обрмп ВСУ с позиций в районе н. п. Водяное применяли автоматические гранатометы в направлении н. п. Ленинское. Всего было выпущено пять гранат.
С начала текущих суток боевики 24-й бригады выпустили четыре гранаты из подствольного гранатомета в направлении н. п. Доломитное.
Более того, грубое нарушение действующего перемирия совершили подразделения 1-го батальона 53 омбр ВСУ.
С позиций, расположенных в районе н. п. Чермалык, был открыт огонь из 82-мм минометов в направлении н. п. Набережное.
Факты совершения огневых провокаций в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер к нарушителям.
Наблюдатели Миссии ОБСЕ в отчете от 27 октября 2020 года подтвердили факты размещения 9 единиц вооружения и военной техники из составов 35, 53, 79 и 56-й бригад в районах н. п. Зайцево, Трудовское, Березовое и Водяное.
Также в нарушение рамочных соглашений по разведению сил и средств на участке Богдановка — Петровское зафиксировано нахождение боевика 53-й бригады на одной из бывших позиций ВСУ.
Подрывы военнослужащих ВСУ на собственных взрывных устройствах не учат командование 137-го батальона 35-й бригады. Напомним о резонансном событии, связанном с гибелью двух иностранных наемников в июле этого года, из-за которого был временно отстранен от должности командир бригады.
Более того, с момента действия дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня в результате подрывов на собственных минных устройствах, в том числе на противопехотных минах, погибли трое боевиков, еще семь получили ранения.
Несмотря на данные факты, боевики морской пехоты ВСУ продолжают установку минно-взрывных устройств.
За прошедшие сутки в зоне ответственности 137-го батальона 35-й бригады в н. п. Зайцево (северное) в частном секторе в пяти местах поперек улицы Мануильского выявлено в общей сложности 256 противотанковых мин.
Подразделения вооруженных формирований Украины продолжают наносить ущерб гражданской инфраструктуре и препятствовать работе СММ ОБСЕ.
В связи с прибытием в зону «ООС» подразделений 59 омпбр ВСУ украинские боевики начали перемещение техники на места сменяемых подразделений 24-й бригады.
В настоящее время на горячую линию министерства обороны Украины поступают жалобы от местных жителей н. п. Константиновка, Торецк, Бахмут и Часов Яр с требованиями прекратить перемещение тяжёлой и гусеничной техники по дорогам общего пользования.
Один из жителей сообщил, что автотрасса между населенными пунктами практически полностью пришла в негодность и нуждается в ремонте.
Вместе с этим, командованием «ООС» отдано распоряжение на проведение мероприятий маскировки и недопущения вскрытия техники средствами наблюдения СММ ОБСЕ.
Для этого мобильной группе РЭБ из состава 305-го батальона и роте РЭБ 35-й бригады поставлена задача продолжить работу по подавлению сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ на маршрутах движения техники, командирам 59-й и 35-й бригады приказано при обнаружении уничтожать беспилотники Миссии средствами противовоздушной обороны.
В этих целях в районе н. п. Константиновка боевики 35-й бригады разместили, как мы отмечали ранее, зенитно-ракетный комплекс «Оса». За прошедшие сутки в том же районе нами отмечено нахождение ЗРК «Стрела-10» из состава зенитно-ракетного дивизиона 59 омпбр.
В то же время стало известно, что работа станции Р-330 КВ1М из состава роты РЭБ 35-й бригады повлияла на средства радиосвязи диспетчерской службы железнодорожной станции «Константиновка».
Так, при подходе железнодорожного состава с нефтепродуктами к стоящим на станции вагонам машинист локомотива не смог установить связь с диспетчерской службой, в связи с чем состав был в экстренном порядке остановлен.
Таким образом, работа РЭБ ВСУ чуть не привела к столкновению железно-дорожных составов с нефтепродуктами и созданию гуманитарной катастрофы.
Также за сутки была отмечена работа станции «Буковель-АД» из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ в зоне ответственности 56-й бригады в районе н. п. Первомайское.
В подразделениях 53-й бригады ухудшается эпидемиологическая ситуация.
В то время как командир бригады Титенко находится на излечении в 61 ВМГ г. Мариуполя, в соединении от коронавирусной инфекции скончался один военнослужащий. Еще 20 военнослужащих находятся в казарме в районе н. п. Волноваха из-за отсутствия койкомест в медицинских учреждениях.
На фоне массового распространения коронавирусной инфекции и отсутствия лекарств и средств медицинской защиты для оказания помощи заболевшим, за прошедшие сутки расположение 2-го батальона 53-й бригады ВСУ самовольно покинул военнослужащий медицинской службы сержант Назаров.
Командование бригады о факте самовольного оставления части вышестоящему штабу до настоящего времени доклад не осуществляло, поиски дезертира ведутся своими силами.
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Армия ЛНР и донбаский «Тритон» на чеку: у боевиков ВСУ потери в технике и живой силе (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
В нарушение действующего перемирия боевиками 24 бригады был применен беспилотный летательный аппарат «Sparrow», который был принудительно посажен в районе Новогригоровки, с применением станции подавления «Тритон М1».
Потеря беспилотника в 24 бригаде обернулась конфликтом, переросшим в неуставные взаимоотношения, после того как командир бригады Поступальский приказал восстановить утерянный БЛА за личные средства виновных лиц.
Крайним украинские командиры сделали оператора БЛА солдата Савенкова, у которого, конечно, не было двадцати тысяч долларов и, после избиения своими сослуживцами, Савенков был вынужден дезертировать из расположения части. Поиски пропавшего солдата продолжаются.
В 80 бригаде отмечается работа комиссии службы ЗГТ штаба ОТГ «Север» с целью проверки наличия секретных документов. Поводом для проведения проверки стала утеря рабочей карты одним из командиров рот в кафе «Дарник» н. п. Станица Луганская, где 25 октября он с подчиненными распивал спиртные напитки после отработки документов на запасном командном пункте.
С целью недопущения утечки информации, нанесенной на карте, в помещении кафе, а также в домах сотрудников и местных жителей, посетивших заведение, прошли незаконные обыски, о которых стало известно сотрудникам СБУ.
В рамках реагирования на сообщения местных жителей о нарушении их права на неприкосновенность жилища сотрудник Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, следователь майор Павел Марко решил провести дополнительную вербовку граждан с целью получения информации от их родственников в ЛНР.
Местные жители сообщают, что майор угрожал предъявить обвинения в шпионаже тем жителям Станицы Луганской, кто имеет близких в Республике, но отказывается сотрудничать со следователем с целью добычи необходимой информации.
Мы просим граждан, проживающих на территории, временно подконтрольной Украине, столкнувшихся с беспределом и вседозволенностью сотрудников спецслужб, стремящихся путем угроз склонить вас к преступной деятельности, не поддаваться манипуляциям и сообщать по телефону доверия Центрального управления 0 800 501 482.
В подразделениях 30 бригады ВСУ продолжает отмечаться снижение воинской дисциплины, выражающееся в нарушении общественного порядка украинскими боевиками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
26 октября трое военнослужащих соединения самовольно покинули расположение части и отправились на личном автомобиле в магазин н.п. Попасная, торгующий алкогольной продукцией. В ходе распития спиртных напитков в парковой зоне боевики вступили в конфликт с местными жителями, недовольными их поведением.
В ходе завязавшейся драки одному из военнослужащих сломали челюсть, один получил сотрясение мозга. Двое местных жителей также получили травмы. Прибывший наряд полиции остановил перепалку и задержал участников конфликта.
Пострадавший от действий пьяных боевиков гражданин Самойленко обратился к посещавшей зону «ООС» представительнице партии «Слуга Народа» Евгении Кравчук и сообщил об имеющихся фактах бесчинств в отношении местного населения со стороны боевиков ВСУ.
Кравчук обещала ходатайствовать о направлении представителей Офиса (Администрации – прим РВ) президента Украины для общения с местными жителями о противоправных действиях со стороны украинских боевиков, ущемлении личных прав и свобод граждан, проживающих в зоне операции оккупационных сил.
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В Алчевске похоронили Алексея Маркова
В Алчевске на Алее Славы похоронили погибшего в автокатастрофе комбата БТРО "Призрак" Алексея Маркова.
Похоронили Алексея Маркова рядом с создателем бригады "Призрак" Алексеем Мозговым, дело которого "Добрый" продолжал вплоть до своей гибели.
Итальянские коммунисты в Риме почтили память Алексея Маркова.
Прощай, "Добрый"!
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