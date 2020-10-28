«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

За сутки украинские боевики совершили одну огневую провокацию.

На мариупольском направлении по приказу военного преступника Гнатова боевики батальона морской пехоты 36 обрмп ВСУ с позиций в районе н. п. Водяное применяли автоматические гранатометы в направлении н. п. Ленинское. Всего было выпущено пять гранат.

С начала текущих суток боевики 24-й бригады выпустили четыре гранаты из подствольного гранатомета в направлении н. п. Доломитное.

Более того, грубое нарушение действующего перемирия совершили подразделения 1-го батальона 53 омбр ВСУ.

С позиций, расположенных в районе н. п. Чермалык, был открыт огонь из 82-мм минометов в направлении н. п. Набережное.

Факты совершения огневых провокаций в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер к нарушителям.

Наблюдатели Миссии ОБСЕ в отчете от 27 октября 2020 года подтвердили факты размещения 9 единиц вооружения и военной техники из составов 35, 53, 79 и 56-й бригад в районах н. п. Зайцево, Трудовское, Березовое и Водяное.

Также в нарушение рамочных соглашений по разведению сил и средств на участке Богдановка — Петровское зафиксировано нахождение боевика 53-й бригады на одной из бывших позиций ВСУ.

Подрывы военнослужащих ВСУ на собственных взрывных устройствах не учат командование 137-го батальона 35-й бригады. Напомним о резонансном событии, связанном с гибелью двух иностранных наемников в июле этого года, из-за которого был временно отстранен от должности командир бригады.

Более того, с момента действия дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня в результате подрывов на собственных минных устройствах, в том числе на противопехотных минах, погибли трое боевиков, еще семь получили ранения.

Несмотря на данные факты, боевики морской пехоты ВСУ продолжают установку минно-взрывных устройств.

За прошедшие сутки в зоне ответственности 137-го батальона 35-й бригады в н. п. Зайцево (северное) в частном секторе в пяти местах поперек улицы Мануильского выявлено в общей сложности 256 противотанковых мин.

Подразделения вооруженных формирований Украины продолжают наносить ущерб гражданской инфраструктуре и препятствовать работе СММ ОБСЕ.

В связи с прибытием в зону «ООС» подразделений 59 омпбр ВСУ украинские боевики начали перемещение техники на места сменяемых подразделений 24-й бригады.

В настоящее время на горячую линию министерства обороны Украины поступают жалобы от местных жителей н. п. Константиновка, Торецк, Бахмут и Часов Яр с требованиями прекратить перемещение тяжёлой и гусеничной техники по дорогам общего пользования.

Один из жителей сообщил, что автотрасса между населенными пунктами практически полностью пришла в негодность и нуждается в ремонте.

Вместе с этим, командованием «ООС» отдано распоряжение на проведение мероприятий маскировки и недопущения вскрытия техники средствами наблюдения СММ ОБСЕ.

Для этого мобильной группе РЭБ из состава 305-го батальона и роте РЭБ 35-й бригады поставлена задача продолжить работу по подавлению сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ на маршрутах движения техники, командирам 59-й и 35-й бригады приказано при обнаружении уничтожать беспилотники Миссии средствами противовоздушной обороны.

В этих целях в районе н. п. Константиновка боевики 35-й бригады разместили, как мы отмечали ранее, зенитно-ракетный комплекс «Оса». За прошедшие сутки в том же районе нами отмечено нахождение ЗРК «Стрела-10» из состава зенитно-ракетного дивизиона 59 омпбр.

В то же время стало известно, что работа станции Р-330 КВ1М из состава роты РЭБ 35-й бригады повлияла на средства радиосвязи диспетчерской службы железнодорожной станции «Константиновка».

Так, при подходе железнодорожного состава с нефтепродуктами к стоящим на станции вагонам машинист локомотива не смог установить связь с диспетчерской службой, в связи с чем состав был в экстренном порядке остановлен.

Таким образом, работа РЭБ ВСУ чуть не привела к столкновению железно-дорожных составов с нефтепродуктами и созданию гуманитарной катастрофы.

Также за сутки была отмечена работа станции «Буковель-АД» из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ в зоне ответственности 56-й бригады в районе н. п. Первомайское.

В подразделениях 53-й бригады ухудшается эпидемиологическая ситуация.

В то время как командир бригады Титенко находится на излечении в 61 ВМГ г. Мариуполя, в соединении от коронавирусной инфекции скончался один военнослужащий. Еще 20 военнослужащих находятся в казарме в районе н. п. Волноваха из-за отсутствия койкомест в медицинских учреждениях.

На фоне массового распространения коронавирусной инфекции и отсутствия лекарств и средств медицинской защиты для оказания помощи заболевшим, за прошедшие сутки расположение 2-го батальона 53-й бригады ВСУ самовольно покинул военнослужащий медицинской службы сержант Назаров.

Командование бригады о факте самовольного оставления части вышестоящему штабу до настоящего времени доклад не осуществляло, поиски дезертира ведутся своими силами.