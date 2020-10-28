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Лутер-шутер в Филадельфии

10:57. 28 октября 2020 117 просмотров Один комментарий Опубликовал:


После того как в Филадельфии сотрудники полиции застрелили вооруженного ножом негра, в городе вспыхнули массовые беспорядки, переросшие в столкновения с полицией, погромы и мародерство, а также нападения на белых.
По итогам ночных событий, в Филадельфии пострадало до 70 человек, включая более 30 офицеров полиции (одного из них сбили грузовиком). Сожжено несколько полицейских машин и разграблено до 30 магазинов, не считая разрушенной муниципальной собственности, разбитых банкоматов и т.д. и т.п.
Выборы в США все ближе.




Нож против короткоствола не зарешал.


Все приводы застреленного гражданина – домашнее насилие, ограбление, вандализм и т.д.
На момент гибели, персонаж ожидал суда по обвинению в угрозе убийством.






















Репортер TheBuze получил по лицу.













Филадельфия будет свободной!

Метки: Видео, криминал, мародерство, погромы, полиция, протесты, США, филадельфия, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6279887.html

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