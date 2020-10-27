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Уссурийск. До Наливкина // Письма

22:17. 27 октября 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Написать письмо я решил после просмотра небольшого видеоролика, который случайно попался на глаза. Этот небольшой фильм о небольшом городе был для меня как древняя легенда о золотом веке. Без шуток, смотреть мне его было до слез больно и обидно. Потому что показанный в фильме сахарный завод уже давно не работает, как и уссурийский машиностроительный завод. Насколько я знаю, не работает уже и завод \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uCIJysI4Ri0

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