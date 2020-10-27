Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман дал эксклюзивное интервью телеканалу Atameken Business на тему пандемии и коронакризиса. Российский публицист высказался на тему иммиграции казахстанцев в России. По мнению Вассермана борьба с коронавирусом в РК будет «не менее эффективна, чем в Российской Федерации», а это, в свою очередь, скажется положительно на настроении населения.

«Я думаю, что в Казахстане борьба с пандемией будет не менее эффективна, чем в Российской Федерации. Хотя бы потому, что Российская Федерация несомненно предоставит Казахстану все средства для этой борьбы, включая все разрабатываемые испытываемые сейчас вакцины… Как только эти вакцины будут запущены в массовое производство обстановка в Казахстане будет в этом отношении не хуже, чем в Российской Федерации. Так что этой причины для иммиграции по-видимому не будет» – сказал в интервью А. Вассерман.

В то же время публицист обратил внимание на то, что в данный момент есть «заметный поток студентов и молодых специалистов из Казахстана в Российскую Федерацию». Вассерман сказал, что такая же ситуация наблюдалась и в России (из РФ молодые специалисты уезжали в Западную Европу и северную Америку), однако ситуация исправилась и «Казахстан в скором времени ждет тоже самое».

«Вот уже, по меньшей мере, лет пять число российских специалистов, возвращающихся из-за рубежа, значительно превосходит число граждан Российской Федерации, выезжающих за рубеж по всем причинам вместе взятым. Я думаю, Казахстан в скором времени ждет тоже самое. Во-первых, потому что конкуренцию на рынке труда никто не отменял и при прочих равных условиях в любой стране охотнее принимают на работу своих граждан, чем иностранцев. Во-вторых, потому что вжиться в другую страну в другой образ жизни может далеко не каждый…Так что думаю, в Казахстане через несколько лет тоже число возвращающихся намного превзойдет число уезжающих, а эпидемия разве что только этому поспособствует. Поскольку на ее фоне стали очевидны очень многие невыгоды западного образа жизни и сейчас число желающих уехать из-за всей России в том числе на Запад резко сократилось» – сказал А. Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/exclusive-26-10-2020/