В конце прошлой недели в европейско-американских энергетических отношениях произошло событие, сколь странное и забавное, столь и пока что «неопределённое»: не очень вообще пока понятно, что это вообще было — то ли фрондёрский «булавочный укол» в истинно галльском духе, то ли перевод «состязательности» в экономических взаимоотношениях старого и нового континента на принципиально иной, новый уровень

Короче, та самая замечательная развилка истории, когда не так важно, что именно, сколько — как именно рассматриваемое событие произошло.

Впрочем, начнём по порядку.

В минувшую пятницу грянула самая настоящая сенсация: как с небольшой разницей во времени сообщили сразу два ведущих информационных агентства — сначала Reuters, а потом и Bloomberg, — французский энергетический гигант Engie (кстати, один из партнёров проекта газопровода Nord Stream 2) отложил по просьбе французского правительства подписание договора на поставку американского сжиженного природного газа на сумму в $7 млрд — а теперь внимание! — под предлогом «экологических рисков».

При этом, если учесть, что все более или менее радикальные по уровню требовательности зелёные организации что в Новом, что в Старом Свете находятся под неусыпным и тотальным политическим контролем, как бы это помягче… ммм… самих «атлантистов», то данное обстоятельство выглядит ещё более изощрённо-циничным и даже где-то более или менее смешным. В конце концов, речь ведь идёт не о «тоталитарных молекулах» русского трубопроводного газа, где любые «экологические» требования, вплоть до «нереста трески», абсолютно оправданы. А о самом что ни на есть демократическом и свободолюбивом сжиженном сланцевом газе из самой цитадели демократии.

Хотя, конечно, справедливости ради, основания для некоторого, скажем так мягко, «экологического беспокойства» у французских политиков с энергетиками и экологами, безусловно, были. И собственно говоря, главным и принципиальным «экологическим» вопросом к американской сланцевой отрасли был и остаётся вопрос к самому, не соответствующему никакому не то чтобы внутриевропейскому, но даже и вообще общечеловеческому пониманию «экологической нормы» так называемому методу fracking.

Или многими специалистами шёпотом называемой не иначе как «варварской» технологии гидравлического разрыва пласта.

Кстати, как основной, базовой технологии при добыче сланцевого газа — собственно, никакой иной технологии для его эффективной добычи человечество просто до сих не придумало, и вряд ли когда у него до этого вообще руки дойдут.

Тут всё просто. Fracking действительно, с одной стороны, позволяет повысить коэффициент извлечения нефтяных и газовых скважин и увеличить приемистость нагнетательных скважин, что и делает работу с этими не слишком богатыми скважинами коммерчески оправданной.

На этом, собственно, и построена вся «великая американская сланцевая революция».

Вот только при этом сама по себе технология гидроразрыва пласта чудовищно «грязная» с точки зрения любых международных экологических стандартов, поскольку в результате гидравлического разрыва происходит загрязнение грунтовых вод агрессивными химическими веществами.

По крайней мере, это не раз документировалось непосредственно в самой Америке, а именно — попадание в грунтовые воды таких веществ, как добавки для вязкости геля, различные кислоты и противокоррозийные смеси — приятного, в общем, настолько мало, и европейским экологическим стандартам это настолько не соответствует, что как минимум запустить процедуру дополнительной проверки французские власти и бизнес могли фактически в любой подходящий момент.

Чем незамедлительно и воспользовались.

Другое дело, что есть известные сомнения в том, что французы — и власти, и бизнес — при замораживании сделки такого масштаба (мало того что эта покупка «весит» $7 млрд, она ещё и структурно важна для всей американской газовой отрасли, ибо была, по сути, гарантом начала строительства циклопического экспортного СПГ-терминала NextDecade в Рио-Гранде в штате Техас) ориентировались исключительно на «проблемы экологического характера» на далеком от La Belle France североамериканском континенте. У Парижа, в конце концов, и без того слишком много проблем, им ещё энергетического скандала со своими «старшими партнёрами» только не хватало.

А значит, причина тут далеко не только в области «экологии», и это как-то очень наивно не понимать.

Равно как весьма наивно было бы предполагать происходящее, допустим, «акцией в поддержку газопровода Nord Stream 2», несмотря на то, что французский энергетический гигант Engie реально дорожит взаимоотношениями со своими российскими контрагентами куда больше, чем, допустим, с заокеанскими. А в проекте Nord Stream 2 AG французская компания так и вообще один из «основных партнёров».

Вот только инициатива тут исходит — и это подтверждают фактически все источники — отнюдь не от Engie, а от Министерства экономики Пятой республики, а это, извините, но всё же несколько другой расклад.

Потому как для Франции, благоразумно сохранившей, в отличие от той же Германии, свою атомную генерацию (кстати, по ядерным технологиям французы, по мнению экспертного сообщества, уверенно держат второе место, сразу после нас, но уверенно обгоняя и американцев, и китайских товарищей), вся эта заваруха вокруг русского трубопроводного газа и американского СПГ куда менее критична, чем для тех же германоязычных стран. Да и поменять американский СПГ в данной конкретной ситуации Engie может если только на точно такой же СПГ из Катара или с русского Ямала.

Просто потому как свою порцию русского трубопроводного продукта через свой «по праву совладения» Nord Stream 2 французский оператор Engie получит вне зависимости от того, у кого он же, оператор, будет закупать СПГ.

Вот такой вот, извините, получается весьма любопытный расклад.

С одной стороны — просто восхитительно сложный, отягощённый сложной системой взаимных договорённостей и обязательств. И одновременно — простой: потому как в основе всего тут лежат не абстрактные, допустим, права человека или ещё какие неведомые «демократические принципы».

А банальные экономические и вполне себе шкурные интересы. В которых те самые «демократические ценности», равно как и «экологические требования» — это вовсе не цель, а банальный инструмент, причём весьма грубый, иногда даже с элементами откровенного полукриминального шантажа.

И это никакой не «переломный момент» и не ожидаемое мечтателями «Европа проснулась» — это всего лишь значит, что многолетняя партия под называнием «кому будет принадлежать энергетическая платформа Европы» переходит из дебюта в миттельшпиль. Причём, если в дебюте одному из игроков удалось через схемы «арабской весны» прилично ослабить приток энергетического сырья в Старый Свет с территории Северной Африки, взорвать средиземноморские рынки и поставить под контроль «украинские маршруты» поставок русских энергоносителей в Европу, то в ответ русскими совместно с европейцами были построены альтернативные классическим маршрутам «Северный поток» и «Турецкий поток», на завершающем этапе находится строительство Nord Stream 2. А, помимо этого, ещё и частично восстановлено (кроме критически важной Ливии, но там без лидера уровня Каддафи совсем тяжело) снабжение энергоносителями по африканским коридорам.

Исследуется средиземноморский шельф.

Словом, начинается та самая активная фаза тактических стычек, вот таких вот «булавочных уколов» и прочих «боёв местного значения» (судьбу этой конкретной сделки, уверен, американцы смогут решить, вопрос исключительно в цене, в том числе и «цене политической»), отступлений и контрнаступлений.

В России, кстати, всё это тоже прекрасно понимают и оттого происходящим особенно не обольщаются. Каша там, на этом «европейском театре военных действий», в области торговых и экономических войн будет ещё, судя по всему, довольно долгой и зубодробительной: миттельшпиль — он и есть миттельшпиль. А самый, простите, разгар, самое «мясо», которое, несомненно, ожидает нас всех именно в этой самой Европе, — пока что ещё впереди. И, как мы уже писали, конкретный газопровод Nord Stream 2 то мы — и это даже не обсуждается — для европейцев достроим.

Во-первых, всё давно изготовлено и теми же европейцами и оплачено.

Во-вторых — Путин обещал.

Так что — тут европейцам волноваться и опасаться особенно нечего, мы всё сделаем.

Но вот дальнейшего развития энергетического сотрудничества с Россией — придётся ещё и заслужить.

Дмитрий Лекух, RT

Источник: https://news-front.info/2020/10/26/dalnejshee-razvitie-energeticheskogo-sotrudnichestva-s-rossiej-evropejczam-pridyotsya-zasluzhit/