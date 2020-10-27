... многих Истин, которые давали человечеству Пробужденные люди, которых потом назвали Богами... проявить то, кем мы являемся на самомделе или помочь вспомнить об этом... вибрации, тоже посылать Любовь нашейПланете. Ведь чем больше будет Любви на Земле...
..., когда его дела по спасению нашейпланеты стали, наконец-то... результатов этого эксперимента являются почти две тысячи ...собрали значительно больший, чем в самые урожайные годы в прошлом... положило начало кампании пробуждения человечества и массовой ...
... чувствую, что пробуждение скоро настанет. Фиолетовый... мира на самомделеявляются рабами машин,...нашейпланеты от которых идёт волна по всей планете отстраняя красных с поверхности нашейпланеты...! Скажи мне, чемявляютсянаши фантазии? Фиолетовый посмотрел......
..., чем они есть на самомделе. Ложное счастье делает чёрствыми...себе, что никто не является вполне счастливым, есть,...планета, город, я, и всё безжалостнее – дальше, дальше!.. Вот вытянулся наших...есть маленькая жизнь: всякое пробуждение и вставание – маленькое...
...кто считает себя чем-то, на самомделе ничем не является… А. ...повергает в дрожь творящееся на планете: подумаешь – и вдруг ..., и вот душе настало пробужденье – опоминание от суеты....нашей невоздержанности больше, чем даём на наши нужды. Бюффон, 1707-1788 Чем...
...). Она, в самомделе, перешла на другой... ментальных тел,является добычей для ...дни голода. Чем больший перепад потенциала... физическом плане планеты, что упростило...где хранится все наше негативное прошлое,...прекрасное утро при пробуждении Зинаида Григорьевна ...